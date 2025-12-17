Menü Kapat
TGRT Haber
Asgari ücret zammı tahminini yükseltti! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisi paylaştı

Aralık 17, 2025 11:26
1
asgari ücret zammı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret ve sosyal güvenlik müjdeleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik “elinizi taşın altına koyun” çağrısının kulislerde pozitif karşılık bulmaya başladığını söyledi ve asgari ücret için zam tahminini güncellediğini belirtti. İşte detaylar...
 

2
asgari ücret

ASGARİ ÜCRET İÇİN KULİS BİLGİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son çağrısının olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirten Karakaş, kulis bilgileri paylaştı.

 

3
Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ne işveren ne de hükümet doğrudan asgari ücretle çalışıyor ama özel sektörün tamamı asgari ücreti emsal alıyor” diyen Karakaş, asgari ücret artışının yalnızca çalışanları değil, kamu maliyesini ve SGK gelirlerini de doğrudan etkilediğini vurguladı.

 

4
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek

Asgari ücrete ne kadar zam gelecekse özel sektörün bunu emsal alarak zam yaptığını belirten Karakaş, "Hükümet kamu işçileriyle ilgili asgari ücreti baz alıyor. aslında asgari ne kadar yüksek olursa hükümet o kadar rahat edecek. Çünkü asgari ücret artınca SGK gelirleri yükselecek" dedi.
 

5
Asgari ücret zam tahmini

Asgari ücret zam tahmini sorulan Karakaş, "Aylardır asgari ücrete ilişki yüzde 25'in altında zam olmayacak diyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra işveren kesim yüzde 25'e sıcak bakmaya başladı. En az yüzde 25 en fazla 30 zam geleceği yönünde analizim vardı" dedi.
 

6
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammının çok geniş kesimi ilgilendirdiğini söyleyen Karakaş, "TÜRKİŞ'in katılamaması pozitif etki sağladı çünkü hükümet bu şekilde zor durumda kaldı. Tüm bunlar göre ben de analizimi güncelledim. Mevcut enflasyona bakıldığında en fazla yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse;

yüzde 25lik artışla 27,630 lira

yüzde 30'luk artış olursa 28,735 lira şeklinde tahmin ediyordum.

Ancak şimdi asgari ücret zammının yüzde 32'lere kadar yükselebileceğini yani 29 binli rakamları görebileceğimizi ifade edebilirim" dedi.

Karakaş, TÜRKİŞ'in kapalı zarfında telaffuz edilen rakamın ise 39,525 lira olduğunu belirtti. 

7
Bakan Işıkhan'ın 3 müjdesi

BAKAN IŞIKHAN'IN 3 MÜJDESİ NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın daha önce işaret ettiği başlıklara da değinen Karakaş, “Aile desteğiyle ilgili asgari ücrete en az destek, kadınlara yönelik yıpranma payı ve prim desteği ile esnaf ve Bağ-Kur’luların prim eşitlenmesine yönelik çalışmalar vardı” dedi. Bunların dışında büyük bir sürpriz beklemediğini belirten Karakaş, işverene verilecek ek desteklerle asgari ücretin yukarı çekilebileceğini ifade etti.

8
SGK BORCU

ASIL MÜJDE BEKLENTİSİ

Karakaş’ın “asıl müjde” olarak nitelendirdiği başlık ise esnaf ve KOBİ’ler oldu. “SGK ve maliyeye borcu olan esnaf ve KOBİ’ler için bir müjde bekliyoruz” diyen Karakaş, yüksek faiz ortamında borçların katlandığını, emeklilik bekleyen birçok kişinin prim borcunu ödeyemediğini söyledi. Kamu borç yapılandırmasının geciktiğine dikkat çeken Karakaş, “Merkez Bankası faiz indirimine başladı. Genelde yıl sonu ya da yeni yılın ilk çeyreğinde yapılandırma gelir. Biz de bu gelişmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

