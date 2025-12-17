Asgari ücret zammı tahminini yükseltti! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisi paylaştı

Asgari ücret zammının çok geniş kesimi ilgilendirdiğini söyleyen Karakaş, "TÜRKİŞ'in katılamaması pozitif etki sağladı çünkü hükümet bu şekilde zor durumda kaldı. Tüm bunlar göre ben de analizimi güncelledim. Mevcut enflasyona bakıldığında en fazla yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse;

yüzde 25lik artışla 27,630 lira

yüzde 30'luk artış olursa 28,735 lira şeklinde tahmin ediyordum.

Ancak şimdi asgari ücret zammının yüzde 32'lere kadar yükselebileceğini yani 29 binli rakamları görebileceğimizi ifade edebilirim" dedi.

Karakaş, TÜRKİŞ'in kapalı zarfında telaffuz edilen rakamın ise 39,525 lira olduğunu belirtti.