Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Uraloğlu: Yalova-İzmit arası 78 km olarak projelendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-İzmit arasında projelendirilen 78 km'lik Güney Marmara Otoyolu'nun güzergahını ve proje detaylarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu: Yalova-İzmit arası 78 km olarak projelendirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 11:24

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, projenin , ve gibi üretim merkezlerinin birbirine daha verimli entegrasyonunu sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi'nde hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekerek "2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu: Yalova-İzmit arası 78 km olarak projelendirildi



'YALOVA-İZMİT OTOYOLU'NU TOPLAM 78 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRDİ'

Projenin toplam uzunluğunun 78 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "Güney Marmara Otoyolu'nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu'nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik" açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, proje güzergahı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Proje güzergahı; Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü köyünde İznik-Altınova yolunu keserek Gölcük'ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi'nden geçip Cengiz Topel Havaalanı'nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu'na bağlanarak sonlanacak."

Bakan Uraloğlu: Yalova-İzmit arası 78 km olarak projelendirildi



'14 KAVŞAK, 8 TÜNEL, 9 VİYADÜK VE 51 KÖPRÜ İNŞA EDECEĞİZ'
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan yapılar hakkında da bilgi vererek, "Güney Marmara Otoyolu kapsamında, 14 adet kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 adet tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 adet viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 adet köprü inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu duyurdu! Esenboğa metrosuna ilk kazma 2026'da
ETİKETLER
#bursa
#kocaeli
#sakarya
#ulaştırma
#altyapı
#Güney Marmara Otoyolu
#Yalova-İzmit Otoyolu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.