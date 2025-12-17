Menü Kapat
 Murat Makas

Altay bebek iddianamesi hazırlandı! 'Kimyasal silah' detayı

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan binada zehirlenip hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümüyle ilgili iddianameden detaylar belli oldu. Savcılık 2 şüpheli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

17.12.2025
17.12.2025
saat ikonu 11:08

’de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybettiği ve 5 kişinin zehirlendiğine dair hazırlanan iddianamede detaylar belli oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianamede apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İlaçlamanın ardından apartmanda yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de zehirlendiği aktarılan iddianamede, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.
İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde şunları belirtti:

"İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Ağabeyim camları kapatmak için gittiğinde ilaçlama işlemi yapılmıştı. İlaçlama yapan şahıslar ağabeyime 48 saatten önce eve gelinmemesini söylemişler. Bunun dışında tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."

BİR UYARI LEVHASI ASILMADI

Zehirlenen Gizem Umay Pala da ilaçlamayla ilgili kendisine önceden bilgi verilmediğini, yaşadığı dairenin havalandırma boşluğunun kapatılmadığını ileri sürdü. Diğer sakini Murat Çelikörs de apartmana ilaçlamayla alakalı herhangi bir uyarı levhası asılmadığını, kendilerine de bilgilendirme yapılmadığını belirtti.
İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verildi.

İlaçlama yapılan daire ve binada sistematik bir çalışma yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İlaçlama adımlarına uyulmamış, tüm bina sakinleriyle toplantı düzenlenerek yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Ayrıca insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Binadaki sakinlerinden bazıları, hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın apartmanda yaşamlarını sürdürmüş, bir kısmı da bekleme süresi dolmadan evlerine dönmüştür."

APARTMANDAKİLER UYARILMADI

İddianamede, olayın meydana gelmesinde, binada, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, apartman sakinlerine uyarı yapılmaması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması nedeniyle firma sahibi B.Ö'nün ana sorumlu olduğu vurgulandı.

B.Ö'ye yardım eden E.G'nin de ilaçlama işlemlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu kaydedildi. İddianamede, ayrıca ilaçlamayı yaptıranların olayın meydana gelmesinde bir etkisinin bulunmadığına işaret edildi.

KİMYASAL SİLAH DETAYI

Savcı, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine karşın ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan , ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı

OLAY

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti. Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporlarının ardından yeniden tutuklanmıştı.

