Güney Kore’den yapay zekâda tarihi adım: Dünyada bir ilk

Yapay zekâ teknolojileri baş döndürücü bir hızla ilerliyor., yapay z ChatGPT, Gemini ve benzeri üretken sistemler artık milyonlarca kişinin günlük hayatının bir parçası. Ancak bu hızlı büyümeye rağmenekânın nasıl geliştirileceği, hangi verilerle eğitileceği ve hangi alanlarda kullanılabileceği hâlâ net kurallara bağlanabilmiş değil. Açıkçası dünya bu konuda biraz da deneme-yanılma sürecinden geçiyor.

Avrupa Birliği, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zekâ düzenlemesini erteleme kararı alırken, ABD’de ise farklı bir tablo var. Trump yönetimi, yapay zekâ şirketlerine mümkün olduğunca geniş bir alan açmayı tercih ediyor. Hatta eyaletlerin bu alanda yaptırım uygulamasını sınırlayan bir yasa bile çıkarılmış durumda. Sonuç ortada: Yapay zekâ cephesinde ciddi bir kontrolsüzlük yaşanıyor.