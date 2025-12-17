Menü Kapat
13°
Dünya
 Berkay Alptekin

ABD Başkanı Trump kararnameye imzayı attı! Seyahat yasağı listesi genişledi

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle seyahat yasaklarını genişletti. Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanacak. Ayrıca, Filistin yetkilisi tarafından çıkarılan seyahat belgelerine sahip kişiler de yasaklı kategoride yer alacak.

ABD Başkanı Trump kararnameye imzayı attı! Seyahat yasağı listesi genişledi
Başkanı , ülkesinin bu yıl 12 ülkenin vatandaşlarına uygulama kararı aldığı seyahat yasaklarını genişletti. Listeye yeni ülkeler dahil eden kararnameye imza attı.

Beyaz Saray konuya ilişkin olarak açıklama yayımladı. Açıklamada, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulamaya başlanacak ülkelerin sırasıyla Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye olacağı duyuruldu.

Filistin yönetimi tarafından çıkarılan seyahat belgelerini kullananlara da yasak uygulanacağı ayrıca daha önce seyahat kısıtlamalarına tabii olan Laos ve Sierra Leone vatandaşlarının da bundan böyle tam kapsamlı seyahat yasağına alınacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump kararnameye imzayı attı! Seyahat yasağı listesi genişledi

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesi ile daha önce vatandaşlarına seyahat yasağı ve giriş sınırlamaları getirilen 12 ülkeye yönelik yasağın da sürdürüleceği ifade edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın " ve kamu güvenliği tehditlerine karşı ülkeyi korumak amacıyla" aldığı karar çerçevesinde Afganistan, , , Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’in oluşturduğu 12 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının devam edeceği belirtildi.

Kararın taraması, inceleme ve bilgi paylaşımı süreçlerinde kanıtlanmış, kalıcı ve ciddi eksiklik bulunan ülkelerin vatandaşlarına uygulandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump kararnameye imzayı attı! Seyahat yasağı listesi genişledi

15 İLAVE ÜLKEYE KISITLAMA GETİRİLDİ

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca bu yıl itibarıyla seyahat kısıtlamaları getirilen yedi ülkeden dördüne yönelik kısıtlamaların devam edeceği ve bunların Burundi, Küba, Togo ve Venezuela olduğu belirtildi.

Vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlanacak 15 ilave ülkenin ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve olduğu duyuruldu.

Açıklamada, uygulamanın ABD’de yasal olarak ikamet edenler, geçerli vizesi bulunanlar, atletler, diplomatlar ve ülkeye girişleri Amerikan ulusal çıkarlarına hizmet eden bireyleri kapsamadığı belirtildi.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#myanmar
#güvenlik
#ulusal güvenlik
#çad
#Seyahat Yasakları
#Dünya
