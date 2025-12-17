Gazze'ye yardım için et göndermek isteyen iş insanı, 300 bin dolar dolandırıldı! Para dolu çantayla bankadan böyle çıktılar

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Filistinli iş insanı M.İ.A.A., Filistin ve Gazze’ye gönderilmek üzere et almak için Brezilya merkezli olduğu belirtilen bir firmayla iletişime geçti.

300 BİN DOLAR ÖN ÖDEME YAPTI

İki taraf arasında yapılan yazışmalar sonrasında 600 ton et alımı için 800 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandı. Filistinli iş insanı, anlaşmanın ardından 12 milyon 659 bin TL'ye denk gelen 296 bin 368 dolar ön ödeme gönderdi. Yaptığı ödemenin ardından firmadan herhangi bir geri dönüş alamayan iş insanı, etlerin de belirtilen sürede Filistin’deki iş yerlerine ulaşmaması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada paranın gönderildiği hesabın İstanbul Kadıköy’de bulunan bir bankaya ait olduğu ortaya çıktı.

BURSA'YA KAÇTIKLARI TESPİTE EDİLDİ

Şüphelilerden birinin hesaplarına yatan parayı Kadıköy'deki bir bankadan çektiğini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının kimliğini tespit etti. Teknik takibin ardından Bursa'ya kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'a getirilen şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BANKADAN PARA DOLU ÇANTAYLA ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bir şüphelinin Kadıköy'de bankadan parayı çektikten sonra çantayla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelilerin, mağdur tarafın zararını karşıladığı öğrenildi.

PARANIN TAMAMI GERİ ÖDENDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, müştekiden aldıkları paranın tamamını geri ödediği öğrenildi.