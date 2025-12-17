Menü Kapat
TGRT Haber
Menu İkon
Canlı Yayın
13°
Editor
 | Murat Makas

Süper grip Avrupa'dan geliyor, Türkiye'nin kapısında! Uzman isim uyardı: Evde kalın

Uzman isimler Avrupa'da etkili olan 'süper grip' konusunda vatandaşları uyarıyor. Son dönemlerde öksürük ve hapşırık şikayetinin arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya çeşitli önerilerde bulundu. Uzmanlar hastalığın Türkiye'ye yayılabileceğini belirtiyor.

Süper grip Avrupa'dan geliyor, Türkiye'nin kapısında! Uzman isim uyardı: Evde kalın
Kış mevsimine geçiş sürecinde gribal enfeksiyon riski ve halsizlik vatandaşların en çok tedavi gördüğü hastalıkların başında geliyor. Uzmanlar Avrupa’da etkili olan ve ‘süper ’ adı verilen erken grip dalgasına dikkat çekti. Benzer tablonun Türkiye’de de olacağını aktaran uzmanlar , grip ve Kovid-19 belirtilerinin birbirine karışabildiğini söyledi.

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIK ŞİKAYETİ ARTIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde öksürük ve hapşırık şikayetinin çok yaşandığını belirterek "Ortada çok sayıda soğuk algınlığı ve grip vakası dolaşıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konu bunun soğuk algınlığı mı, grip mi yoksa kovid mi olduğu" dedi.

Süper grip Avrupa'dan geliyor, Türkiye'nin kapısında! Uzman isim uyardı: Evde kalın

"SÜPER GRİP YENİ BİR VİRÜS DEĞİL"

Süper grip tanımının yeni bir virüsü ifade etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, "Bu yıl normalden daha erken ortaya çıkan gribi tarif etmek için bu ifade kullanılıyor. Avrupa’da influenza A(H3N2) virüsünün mutasyona uğramış bir versiyonu dolaşımda. Bazılarının ‘alt sınıf K’ olarak adlandırdığı bu türe karşı mevcut grip aşıları hâlâ etkili" diye konuştu.

Süper grip Avrupa'dan geliyor, Türkiye'nin kapısında! Uzman isim uyardı: Evde kalın

KAPALI ALANLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Soğuk havaların tek başına nezleye neden olduğuna dair net bilimsel kanıtlar olmadığını belirten Özkaya, "Ancak havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı, sıcak ve kalabalık ortamlara yöneliyor. Bu ortamlar virüsler için oldukça elverişli. Okulların açılmasıyla çocuklar birçok virüsü evlerine taşıyabiliyor. Aynı durum üniversite yurtları için de geçerli. Ayrıca yoğun alkol tüketimi ve uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıyor" şeklinde konuştu.

BELİRTİLERİN AYIRT EDİLMESİ

Soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19’un bazı belirtilerinin örtüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Özkaya, temel farkları şöyle sıraladı:

"Soğuk algınlığı: Belirtiler kademeli başlar. Daha çok burun ve boğazı etkiler. Kulakta basınç hissi, boğazda gıdıklanma ve balgamlı öksürük görülebilir. Genellikle günlük yaşamı tamamen durdurmaz.

Süper grip Avrupa'dan geliyor, Türkiye'nin kapısında! Uzman isim uyardı: Evde kalın

Grip: Aniden başlar. Ateş, kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk ve kuru öksürük ön plandadır. Çoğu zaman yatak istirahati gerektirir. Kovid-19: Grip benzeri belirtilere ek olarak tat veya koku kaybı görülebilir. Yeni varyantlarda keskin boğaz ağrısı ve ishal de sık rastlanan şikâyetler arasındadır."

"DİNLENMEK VE EVDE KALMAK ÖNEMLİ"

Hastalık belirtileri gösteren kişilere çağrıda bulunan Prof. Dr. Özkaya, "Önerimiz, belirtiler başladığında evde kalmak, dinlenmek ve iyileşmeye odaklanmak. Gerekli durumlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

