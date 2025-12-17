Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina’nın veliahtı Süper Lig’den!

Zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda 6 numara arayışlarına hız verdi. Premier Lig ekiplerinden Brentford ile olan sözleşme uzatma görüşmelerini durduran Vitaly Janelt için ilk temasları kuran yönetim, aynı zamanda yurt içinden bir yıldız adayını takibe aldı. Alanyasporlu Maestro ismi uzun süredir gündemi meşgul etse de sarı-kırmızılı kurmayların, Göztepe’nin Nijeryalı genç yeteneği Anthony Dennis’i listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR!

Ara transfer döneminde önceliğini 6 numara bölgesine veren sarı-kırmızılı yönetim, hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den iki önemli ismi listesine aldı.

PREMİER LİG’DEN VİTALY JANELT SESLERİ

Aslan’ın listesinin üst sıralarında yer alan ilk isim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Vitaly Janelt. Kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen Alman oyuncu için temaslara başlayan Galatasaray, tecrübeli ismi kadrosuna katarak orta sahadaki direnci artırmayı hedefliyor.

GÖZTEPE’NİN DİNAMOSU: ANTHONY DENNİS

Sarı-kırmızılıların asıl sürprizi ise İzmir ekibi Göztepe’den geldi. Uzun süredir gündemde olan Alanyasporlu Maestro’nun aksine, Galatasaray gözünü Anthony Dennis’e dikti. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 2004 doğumlu Nijeryalı, yüksek enerjisiyle "dinamo" yakıştırması alıyor. Bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, +2 kuralına uygunluğu sayesinde Galatasaray için stratejik bir hamle olarak görülüyor. Dennis'in, sakatlık riski bulunan Lemina’ya alternatif olarak rotasyonda kullanılmak istendiği öğrenildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Göztepe yönetimi, sezon başında Romulo’yu 20 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Leipzig’e göndermişti. İzmir temsilcisi, 2023 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Anthony Dennis için de kapıyı 10 milyon Euro’dan açıyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 20 yaşındaki oyuncunun, Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.