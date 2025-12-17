Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina’nın veliahtı Süper Lig’den!

Süper Lig’de şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için rotasını hem İngiltere’ye hem de İzmir’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Brentford forması giyen Vitaly Janelt ile temaslarını sürdürürken, asıl büyük hamleyi Göztepe’nin parlayan yıldızı için yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina'nın veliahtı Süper Lig'den!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 09:59

Zirve yolunda hata yapmak istemeyen , teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda 6 numara arayışlarına hız verdi. ekiplerinden Brentford ile olan sözleşme uzatma görüşmelerini durduran Vitaly Janelt için ilk temasları kuran yönetim, aynı zamanda yurt içinden bir yıldız adayını takibe aldı. Alanyasporlu Maestro ismi uzun süredir gündemi meşgul etse de sarı-kırmızılı kurmayların, Göztepe’nin Nijeryalı genç yeteneği Anthony Dennis’i listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi.

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina'nın veliahtı Süper Lig'den!

HEDEFTE İKİ İSİM VAR!

Ara döneminde önceliğini 6 numara bölgesine veren sarı-kırmızılı yönetim, hem Avrupa'dan hem de 'den iki önemli ismi listesine aldı.

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina’nın veliahtı Süper Lig’den!

PREMİER LİG’DEN VİTALY JANELT SESLERİ

Aslan’ın listesinin üst sıralarında yer alan ilk isim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Vitaly Janelt. Kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen Alman oyuncu için temaslara başlayan Galatasaray, tecrübeli ismi kadrosuna katarak orta sahadaki direnci artırmayı hedefliyor.

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina’nın veliahtı Süper Lig’den!

GÖZTEPE’NİN DİNAMOSU: ANTHONY DENNİS

Sarı-kırmızılıların asıl sürprizi ise İzmir ekibi Göztepe’den geldi. Uzun süredir gündemde olan Alanyasporlu Maestro’nun aksine, Galatasaray gözünü Anthony Dennis’e dikti. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 2004 doğumlu Nijeryalı, yüksek enerjisiyle "dinamo" yakıştırması alıyor. Bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, +2 kuralına uygunluğu sayesinde Galatasaray için stratejik bir hamle olarak görülüyor. Dennis'in, sakatlık riski bulunan Lemina’ya alternatif olarak rotasyonda kullanılmak istendiği öğrenildi.

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina’nın veliahtı Süper Lig’den!

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Göztepe yönetimi, sezon başında Romulo’yu 20 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Leipzig’e göndermişti. İzmir temsilcisi, 2023 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Anthony Dennis için de kapıyı 10 milyon Euro’dan açıyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 20 yaşındaki oyuncunun, Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu: Lemina’nın veliahtı Süper Lig’den!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#premier lig
#Vitaly Janelt
#Anthony Dennis
#Maestro
#Spor
