Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye kıyılarında ilk! Bölgeye yerleşiyorlar: Yeni türler Hatay'da incelemeye alındı

Akdeniz'de balıkçıların ağına yeni canlı türü takıldı. Uzmanlar keşfedilen canlı türlerini incelemeye aldı. Hint Pasifik kökenli oluklu canlıların yerleşik hayata geçtiği belirtiliyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 09:43

Türkiye’de ve denizlerde eski medeniyetlere ait kalıntılar ortaya çıkarılırken yeni canlı türlerinin keşifleri de hayrete düşürüyor. Özellikle deniz ticareti sebebiyle birçok canlı türünün yön değiştirdiği, yeni canlı türlerin keşfedildiği belirtiliyor. Akdeniz’de balıkçılar Hint-Pasifik kökenli kırmızımsı mor renge sahip oluklu iki buldu.

Türkiye kıyılarında ilk! Bölgeye yerleşiyorlar: Yeni türler Hatay'da incelemeye alındı

İki yengeç İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde incelemeye alındı. Yengeçlerin Hatay'ın Dörtyol ve Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağlarına takıldığı söylendi.

ATLANTİK'TEN BÖLGEMİZE GÖÇ

Bilimsel adı "Liomera rugipes" olan türün bölgede ilk kez tespit edildiğini dile getiren Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, "Akdeniz son dönemde giderek tropikalleşen bir deniz olmaya başladı. Bunun en bariz örneklerini de Atlantik'ten deniz trafiğiyle bölgemize gelen türlerin yoğun şekilde popülasyon oluşturmasıyla görüyoruz." dedi.

Türkiye kıyılarında ilk! Bölgeye yerleşiyorlar: Yeni türler Hatay'da incelemeye alındı

YERLEŞİK DÜZENE GEÇİYORLAR

Yengeçlerin, birbirine uzak iki noktada bulunması dolayısıyla Akdeniz'de popülasyon oluşturduğunu düşündüklerini ifade eden Özcan, "Boyutu maksimum 2 santimetreye ulaşabilen küçük bir türümüz. Hem Dörtyol bölgesinde hem de Karataş civarında bulduğumuz türümüz iki aylık sürede popülasyon oluşturmuş. Yerleşik düzene yavaş yavaş geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Muhtemelen gelecek yıllarda bunu daha yoğun şekilde görme ihtimalimiz var." dedi.

Türkiye kıyılarında ilk! Bölgeye yerleşiyorlar: Yeni türler Hatay'da incelemeye alındı

7 TÜR AKDENİZ'E GİRİŞ YAPTI

Özcan, "Liomera rugipes" türünün yoluyla bölgeye geldiği belirterek, "Akdeniz'e giriş yapan türlerin önemli kısmı Hint ve Pasifik türlerinde ama son dönemde yavaş yavaş gemi ticaretinden dolayı Atlantik türleri de Akdeniz'de ciddi anlamda görülmeye başladığını ifade edebiliriz. Bilimsel çalışmalarda her yıl ortalama 4 ila 7 tür arasında yeni türün Akdeniz'e giriş yaptığını söyleyebiliriz. Türlerin yüzde 50'sinden fazlasının artık burada popülasyon oluşturduğunu ve yerli türlerle rekabeti kazandığını ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

