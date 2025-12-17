Ziraat Türkiye Kupası grup maçlar kaç maç? Grup aşaması müsabakaları başlıyor

Kategoriler
Türkiye'nin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda grup aşaması başlıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların tarihi de belli oldu.
Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanırken, aşamaya katılacak olan takımlar 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Bu aşamada her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Maçların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.
Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.
Bugün:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)