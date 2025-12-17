Ziraat Türkiye Kupası grup maçlar kaç maç? Grup aşaması müsabakaları başlıyor

Türkiye'nin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda grup aşaması başlıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların tarihi de belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI KAÇ MAÇ?

Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanırken, aşamaya katılacak olan takımlar 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Bu aşamada her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Maçların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI

Bugün:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)