Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olurken Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

