Hayvanlar üzerinden yapılan istismarın en acı örneği: Açlıktan birbirlerini yediler

Denizli’nin Bekilli ilçesinde sokaklardan toplanarak “iyi bakıldıkları” öne sürülen köpekler için oluşturulan özel yaşam alanında çekilen görüntüler, hayvan sevgisi adı altında yapılan istismarın en acı örneklerinden birini gözler önüne serdi.

ÖLEN HAYVANLARI DİĞER HAYVANLARA YEDİRİLDİ

Video ve görsellerde hayvanların aç bırakıldığı, hasta, yaralı ve bitkin durumda oldukları, tedavi edilmedikleri ve ölüme terk edildikleri; ölen hayvanların parçalandığı, parçalanan kedi ve köpeklerin diğer hayvanlara yedirildiği, ölü kedi ve köpeklerin yatak altlarından çıktığı, hayvan leşlerinin açılan çukurlara atıldığı ve hasta tavukların tüyleri dahi yolunmadan bu hayvanlara zorla yedirildiği görüldü.

BARINAK SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DURUYUSUNDA BULUNULDU

SOHAYKO Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, gelen görüntüler, tanık beyanları ve belgelerle birlikte barınak sahibi G.E. hakkında resmi suç duyurularını yaptı. Hayvanların iyi bakılması için kurulan sözde yaşam alanı için Almanya başta olmak üzere yurt dışından çok ciddi bağışlar toplandığı, ancak bu paraların hayvanların bakımına, tedavisine ve yaşam hakkına kullanılmadığına dair güçlü iddiaların ve belgelerin bulunduğu iddia edildi.

"ÖLMÜŞ HAYVANLARI, DİĞER HAYVANLARIN YEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Gelen ihbar ve görüntülerde karşılaştıkları manzaranın içler acısı olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, "Bu ihbarlarda ölmüş hayvanları, diğer hayvanların yediğini gördük. Çukurlar açılmış, hayvanlar üst üste atılmışlar, gömülmemişler dahi. Hayvanların çok hasta oldukları belli, çok kötü durumda oldukları belli. Bununla alakalı olarak suç duyurularımızı yapıyoruz. Valimizden de ricamız var, Gülten isimli bu kadının tespit edilip hayvan bulundurmasına, hayvana dokunmasına kesinlikle ve kesinlikle yasak getirilmesini istiyoruz" dedi.

"HAYVANLAR PERİŞAN VE ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Barınak sahibi G.E'nin hayvanlar bu durumdayken Almanya'dan diğer ülkelerden de para topladığının iddia edildiğini söyleyen Yılmaz, "Hayvanlar perişan ve çok kötü durumda. Bu görüntüleri artık görmek istemiyoruz. Ne belediye barınaklarında ne de başka yerlerde hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Buradan yetkili kurumlara sesleniyorum. Burası bu hale gelene kadar hiç mi denetlemediniz? Hiç mi görmediniz? Hiç mi kimse size bir şey söylemedi? Neden buraları bu hale gelene kadar bekletiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜLERE HAYVANLARI KURTARIN ÇAĞRISI

Ölmek üzere olan hayvanların kurtarılması için gönüllülere çağrıda bulunan Yılmaz, "Lütfen elinizi taşın altına koyun ve buradaki hayvanların kurtarılması için elinizden geleni yapın. Çok kötü şekilde hayvanların bakıldığını gördüğünüz zaman lütfen bizimle irtibata geçin. Amacımız hayvan refahını yükseltmek. Hayvanların çok daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyim. Bu insanın en büyük cezaları alması için gayret edeceğiz" diye konuştu.