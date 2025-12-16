Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

Volkswagen, 25 bin Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak yeni elektrikli modeli ID. Polo'nun teknik özelliklerini ve motor seçeneklerini açıkladı. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 12:12

Alman otomotiv devi , önümüzdeki yıl yollara çıkmaya hazırlanan ve markanın kompakt stratejisinin ilk temsilcisi olan ID. Polo modeline dair merak edilen teknik detayları paylaştı.

Şirketin küçük otomobil pazarını yeniden şekillendireceğine inandığı dört kompakt elektrikli modelden ilki olan ID. Polo, Münih Otomobil Fuarı'nda kamuflajlı prototipleriyle görücüye çıkmıştı. "Pure Positive" adı verilen bir tasarım diliyle şekillenen yeni model, sunduğu geniş iç hacimle konforu artırmayı vaat ediyor.

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

MQB POLO İLE BENZER BOYUTLARI VAR

MQB tabanlı standart Polo ile neredeyse aynı boyutlara sahip olan elektrikli model; 4.053 mm uzunluk, 1.816 mm genişlik ve 1.530 mm yükseklik değerleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak iç mekanda 19 mm daha uzun bir kullanım alanı sunarak özellikle arka koltuktaki yolcular için diz mesafesini iyileştiriyor.

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

Bagaj hacmi konusunda da cömert davranan ID. Polo, içten yanmalı kardeşine kıyasla daha fazla yükleme alanı sunuyor. Standart kullanımda 435 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.243 litreye kadar çıkıyor.

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Gelecek bahar aylarında tanıtılması planlanan ID. Polo, başlangıçta önden çekişli üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Sırasıyla 114 beygir (85 kW), 133 beygir (99 kW) ve 208 beygir (155 kW) güç üretecek. Performans tutkunları için geliştirilen GTI versiyonunun ise bir yıl sonra 223 beygir (166 kW) güçle yollara çıkması bekleniyor.

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

Giriş seviyesindeki 114 ve 133 beygirlik versiyonlarda 37 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya yer alırken, bahsi geçen modeller 90 kW DC hızlı şarj desteği sunacak.

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

450 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

Daha yüksek performans vadeden üst paketlerde ise 52 kWh kapasiteli nikel manganez kobalt batarya kullanılacak. Kullanıcılara tek şarjla 450 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedeflerken, 130 kW DC hızlı şarj desteğiyle bekleme sürelerini kısaltacak.

Volkswagen, yeni bataryalarda kullanılan "hücreden pakete" (cell-to-pack) teknolojisi sayesinde modül yuvalarının ortadan kaldırıldığını, böylece maliyetin düştüğünü ve enerji yoğunluğunun yüzde 10 artırıldığını belirtiyor.

Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, 25 bin Euro başlangıç fiyatına sahip olacak modelin "elektrikli mobiliteyi Avrupa'daki birçok insan için erişilebilir hale getireceğini" vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil
Yeni Toyota Corolla ortaya çıktı
ETİKETLER
#elektrikli araç
#volkswagen
#Mühendislik
#Id. Polo
#Kompakt Otomobil
#Münih Otomobil Fuarı
#Yeni Teknoloji
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.