Volkswagen ID. Polo detaylandı: Uygun fiyatlı elektrikli dönem başlıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, önümüzdeki yıl yollara çıkmaya hazırlanan ve markanın kompakt elektrikli araç stratejisinin ilk temsilcisi olan ID. Polo modeline dair merak edilen teknik detayları paylaştı.

Şirketin küçük otomobil pazarını yeniden şekillendireceğine inandığı dört kompakt elektrikli modelden ilki olan ID. Polo, Münih Otomobil Fuarı'nda kamuflajlı prototipleriyle görücüye çıkmıştı. "Pure Positive" adı verilen bir tasarım diliyle şekillenen yeni model, sunduğu geniş iç hacimle konforu artırmayı vaat ediyor.

MQB POLO İLE BENZER BOYUTLARI VAR

MQB tabanlı standart Polo ile neredeyse aynı boyutlara sahip olan elektrikli model; 4.053 mm uzunluk, 1.816 mm genişlik ve 1.530 mm yükseklik değerleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak iç mekanda 19 mm daha uzun bir kullanım alanı sunarak özellikle arka koltuktaki yolcular için diz mesafesini iyileştiriyor.

Bagaj hacmi konusunda da cömert davranan ID. Polo, içten yanmalı kardeşine kıyasla daha fazla yükleme alanı sunuyor. Standart kullanımda 435 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.243 litreye kadar çıkıyor.

ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Gelecek bahar aylarında tanıtılması planlanan ID. Polo, başlangıçta önden çekişli üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Sırasıyla 114 beygir (85 kW), 133 beygir (99 kW) ve 208 beygir (155 kW) güç üretecek. Performans tutkunları için geliştirilen GTI versiyonunun ise bir yıl sonra 223 beygir (166 kW) güçle yollara çıkması bekleniyor.

Giriş seviyesindeki 114 ve 133 beygirlik versiyonlarda 37 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya yer alırken, bahsi geçen modeller 90 kW DC hızlı şarj desteği sunacak.

450 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

Daha yüksek performans vadeden üst paketlerde ise 52 kWh kapasiteli nikel manganez kobalt batarya kullanılacak. Kullanıcılara tek şarjla 450 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedeflerken, 130 kW DC hızlı şarj desteğiyle bekleme sürelerini kısaltacak.

Volkswagen, yeni bataryalarda kullanılan "hücreden pakete" (cell-to-pack) teknolojisi sayesinde modül yuvalarının ortadan kaldırıldığını, böylece maliyetin düştüğünü ve enerji yoğunluğunun yüzde 10 artırıldığını belirtiyor.

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, 25 bin Euro başlangıç fiyatına sahip olacak modelin "elektrikli mobiliteyi Avrupa'daki birçok insan için erişilebilir hale getireceğini" vurguluyor.