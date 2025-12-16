Menü Kapat
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

Aralık 16, 2025 11:03
1
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller

En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller ile ilgili detaylar kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Kullanıma ilk sunulduğunda önyargı ile karşılanan elektrikli araçlar günden güne daha çok rağbet görürken son gelen veriler piyasada yüzde 18’lik bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan elektrikli otomobillerde en büyük sorunlardan biri menzil uzunluğu olarak gösteriliyordu. Ancak piyasadaki modeller artık tek batarya ile şehir dışına gidip gelmeyi hayal olmaktan çıkarıyor. Bu kapsamda orta sınıf en uzun menzilli elektrikli otomobiller listesi de büyük ilgi görüyor…

2
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri özellikle şehir dışına çıkmanın menzil sorunu oluşturmasıydı. Sürücüler yola çıkmadan önce hem nerede şarj istasyonu var belirliyor, hem de yolda harcayacakları süreye, şarj sürelerini de ekliyordu. Ancak günden güne gelişen elektrikli otomobil teknolojileri bu sorunların daha kabul edilebilir hale gelmesini sağladı. Diğer yandan lüks olarak kabul edilen ve fiyatları ile el yakan Mercedes, BMW ve Audi gibi markaların elektrikli modelleri orta sınıf en uzun menzilli elektrikli otomobiller listesinde yer almadı.

3
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

Orta sınıf en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller listesinde yer alan araçların bir ortak noktası da satış fiyatlarının 2 buçuk milyon TL’nin altında olması. Zira bu araçlar hem satış hem de yakıt konusunda daha orta sınıf bir kullanıcıya hitap ediyor. Diğer yandan elektrikli otomobillerin menzil uzunlukları da klima kullanımı, yol koşulları, sürüş stili ve araç içi donanımlar nedeniyle farklılık gösterebiliyor. İşte tüm bu bilgiler göz önünde bulundurularak hazırlanan en uzun menzilli orta sınıf otomobiller listesinin ayrıntıları…

4
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

EN UZUN MENZİLLİ ORTA SINIF ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

20 NUMARA OPEL ASTRA ELEKTRİK

Menzil: 415 km

Beygir Gücü: 156

Fiyatı: 2.240.000 TL

5
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

19 NUMARA CITROEN Ë-C4 X

Menzil: 417 km

Beygir Gücü: 156

Fiyatı: 2.061.000 TL

6
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

18 NUMARA BYD ATTO 3

Menzil: 420 km

Beygir Gücü: 201

Fiyatı: 2.119.000TL

7
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

17 NUMARA SKODA ELROQ

Menzil: 422 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 2.105.600 TL

8
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

16 NUMARA BYD DOLPHIN

Menzil: 427 km

Beygir Gücü: 201

Fiyatı: 1.610.000 TL

9
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

15 NUMARA HYUNDAI IONIQ 6

Menzil: 429 km

Beygir Gücü: 151

Fiyatı: 2.225.000 TL

10
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

14 NUMARA BYD SEALION 7

Menzil: 440 km

Beygir Gücü: 214

Fiyatı: 2.389.000 TL

11
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

13 NUMARA HYUNDAI IONIQ 5

Menzil: 440 km

Beygir Gücü: 170

Fiyatı: 2.373.000 TL

12
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

12 NUMARA BYD SEAL

Menzil: 460 km

Beygir Gücü: 214

Fiyatı: 2.249.000 TL

13
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

11 NUMARA MINI COUNTRYMAN E

Menzil: 462 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 2.489.200 TL

14
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

10 NUMARA RENAULT MEGANE E-TECH

Menzil: 468 km

Beygir Gücü: 220

Fiyatı: 2.259.500TL

15
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

9 NUMARA CUPRA BORN

Menzil: 487 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 1.970.000 TL

16
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

8 NUMARA PEUGEOTE-3008

Menzil: 500 km

Beygir Gücü: 210

Fiyatı: 2.464.500 TL

17
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

7 NUMARA BYD SEAL U EV

Menzil: 500 km

Beygir Gücü: 214

Fiyatı: 2.486.750 TL

18
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

6 NUMARA CITROENË-C5 AIRCROSS

Menzil: 502 km

Beygir Gücü: 210

Fiyatı: 2.330.000 TL

19
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

5 NUMARA OPEL GRANDLAND ELEKTRİK

Menzil: 504 km

Beygir Gücü: 210

Fiyatı: 2.410.000 TL

20
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

4 NUMARA TOGG T10X

Menzil: 523 km

Beygir Gücü: 218

Fiyatı: 2.172.000 TL

21
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

3 NUMARA TESLA MODEL Y

Menzil: 534 km

Beygir Gücü:295

Fiyatı: 2.349.300 TL

22
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

2 NUMARA KIA EV 3

Menzil: 604 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 2.320.000 TL

23
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

1 NUMARA TOGG T 10F

Menzil: 610 km

Beygir Gücü: 218

Fiyatı: 2.188.000 TL

