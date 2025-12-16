En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri özellikle şehir dışına çıkmanın menzil sorunu oluşturmasıydı. Sürücüler yola çıkmadan önce hem nerede şarj istasyonu var belirliyor, hem de yolda harcayacakları süreye, şarj sürelerini de ekliyordu. Ancak günden güne gelişen elektrikli otomobil teknolojileri bu sorunların daha kabul edilebilir hale gelmesini sağladı. Diğer yandan lüks olarak kabul edilen ve fiyatları ile el yakan Mercedes, BMW ve Audi gibi markaların elektrikli modelleri orta sınıf en uzun menzilli elektrikli otomobiller listesinde yer almadı.