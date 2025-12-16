En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil

Kategoriler
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller ile ilgili detaylar kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Kullanıma ilk sunulduğunda önyargı ile karşılanan elektrikli araçlar günden güne daha çok rağbet görürken son gelen veriler piyasada yüzde 18’lik bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan elektrikli otomobillerde en büyük sorunlardan biri menzil uzunluğu olarak gösteriliyordu. Ancak piyasadaki modeller artık tek batarya ile şehir dışına gidip gelmeyi hayal olmaktan çıkarıyor. Bu kapsamda orta sınıf en uzun menzilli elektrikli otomobiller listesi de büyük ilgi görüyor…
Elektrikli otomobil kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri özellikle şehir dışına çıkmanın menzil sorunu oluşturmasıydı. Sürücüler yola çıkmadan önce hem nerede şarj istasyonu var belirliyor, hem de yolda harcayacakları süreye, şarj sürelerini de ekliyordu. Ancak günden güne gelişen elektrikli otomobil teknolojileri bu sorunların daha kabul edilebilir hale gelmesini sağladı. Diğer yandan lüks olarak kabul edilen ve fiyatları ile el yakan Mercedes, BMW ve Audi gibi markaların elektrikli modelleri orta sınıf en uzun menzilli elektrikli otomobiller listesinde yer almadı.
Orta sınıf en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller listesinde yer alan araçların bir ortak noktası da satış fiyatlarının 2 buçuk milyon TL’nin altında olması. Zira bu araçlar hem satış hem de yakıt konusunda daha orta sınıf bir kullanıcıya hitap ediyor. Diğer yandan elektrikli otomobillerin menzil uzunlukları da klima kullanımı, yol koşulları, sürüş stili ve araç içi donanımlar nedeniyle farklılık gösterebiliyor. İşte tüm bu bilgiler göz önünde bulundurularak hazırlanan en uzun menzilli orta sınıf otomobiller listesinin ayrıntıları…
20 NUMARA OPEL ASTRA ELEKTRİK
Menzil: 415 km
Beygir Gücü: 156
Fiyatı: 2.240.000 TL
19 NUMARA CITROEN Ë-C4 X
Menzil: 417 km
Beygir Gücü: 156
Fiyatı: 2.061.000 TL
18 NUMARA BYD ATTO 3
Menzil: 420 km
Beygir Gücü: 201
Fiyatı: 2.119.000TL
17 NUMARA SKODA ELROQ
Menzil: 422 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 2.105.600 TL
16 NUMARA BYD DOLPHIN
Menzil: 427 km
Beygir Gücü: 201
Fiyatı: 1.610.000 TL
15 NUMARA HYUNDAI IONIQ 6
Menzil: 429 km
Beygir Gücü: 151
Fiyatı: 2.225.000 TL
14 NUMARA BYD SEALION 7
Menzil: 440 km
Beygir Gücü: 214
Fiyatı: 2.389.000 TL
13 NUMARA HYUNDAI IONIQ 5
Menzil: 440 km
Beygir Gücü: 170
Fiyatı: 2.373.000 TL
12 NUMARA BYD SEAL
Menzil: 460 km
Beygir Gücü: 214
Fiyatı: 2.249.000 TL
11 NUMARA MINI COUNTRYMAN E
Menzil: 462 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 2.489.200 TL
10 NUMARA RENAULT MEGANE E-TECH
Menzil: 468 km
Beygir Gücü: 220
Fiyatı: 2.259.500TL
9 NUMARA CUPRA BORN
Menzil: 487 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 1.970.000 TL
8 NUMARA PEUGEOTE-3008
Menzil: 500 km
Beygir Gücü: 210
Fiyatı: 2.464.500 TL
7 NUMARA BYD SEAL U EV
Menzil: 500 km
Beygir Gücü: 214
Fiyatı: 2.486.750 TL
6 NUMARA CITROENË-C5 AIRCROSS
Menzil: 502 km
Beygir Gücü: 210
Fiyatı: 2.330.000 TL
5 NUMARA OPEL GRANDLAND ELEKTRİK
Menzil: 504 km
Beygir Gücü: 210
Fiyatı: 2.410.000 TL
4 NUMARA TOGG T10X
Menzil: 523 km
Beygir Gücü: 218
Fiyatı: 2.172.000 TL
3 NUMARA TESLA MODEL Y
Menzil: 534 km
Beygir Gücü:295
Fiyatı: 2.349.300 TL
2 NUMARA KIA EV 3
Menzil: 604 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 2.320.000 TL
1 NUMARA TOGG T 10F
Menzil: 610 km
Beygir Gücü: 218
Fiyatı: 2.188.000 TL