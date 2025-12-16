Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

BBC'nin özrü işe yaramadı: Trump montaj 'Panorama' belgeseli için 10 milyar dolarlık dava açtı

2021 yılındaki Kongre baskını öncesi, Donald Trump'ın konuşmasını montajlı bir şekilde işleyerek 'Panorama' belgeselini yapan BBC tazminat davasıyla karşı karşıya. ABD Başkanı Trump, 10 milyar dolar talep etti.

BBC'nin özrü işe yaramadı: Trump montaj 'Panorama' belgeseli için 10 milyar dolarlık dava açtı
IHA
16.12.2025
saat ikonu 10:52
16.12.2025
saat ikonu 10:52

ABD Başkanı , 'nin montajlı belgeseli 'Panorama' nedeniyle dava açtı. Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Trump, iftira ile Florida ticari uygulamalar yasasının ihlali suçlamaları kapsamında her biri için ayrı ayrı 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep etti.

BBC'nin özrü işe yaramadı: Trump montaj 'Panorama' belgeseli için 10 milyar dolarlık dava açtı

''İFTİRA, ALDATICI, AŞAĞILAYICI VE KÖTÜ NİYETLİ''

Trump'ın hukuk ekibi, 33 sayfalık dava dilekçesinde, BBC'yi "ABD Başkanı Trump'ın yanlış, iftira niteliğinde, aldatıcı, aşağılayıcı, provoke edici ve kötü niyetli bir tasvirini" yayınlamakla suçladı.

Dava dilekçesinde, "Trump: İkinci Bir Şans mı?" başlıklı belgeselin, 6 Ocak 2021'de Beyaz Saray dışında yaptığı konuşma sırasında Trump'ın destekçilerini açıkça ABD Kongre Binası'na saldırmaya çağırmış gibi görünecek şekilde kurgulandığı belirtildi. Hukuk ekibine göre, Panorama belgeseli, Başkan Trump'ı "Kongre Binası'na doğru yürüyeceğiz ve ben de sizinle orada olacağım. Ve biz savaşırız. Cehennem gibi savaşırız ve eğer cehennem gibi savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" sözlerini söylüyormuş gibi yanlış biçimde tasvir etti. Dilekçede, "Başkan Trump bu kelime dizisini hiçbir zaman söylememiştir" ifadelerine yer verilirken, ABD başkanının barışçıl protesto çağrısı yaptığı bölümlerin kesildiği belirtildi.

Dava dilekçesine göre, "Ve biz savaşırız" ifadelerini içeren cümle, Trump'ın "Ben de sizinle orada olacağım" sözlerini söylemesinden yaklaşık 55 dakika sonra dile getirildi.

Dava dilekçesinde ayrıca BBC içeriklerinin ABD'de abonelik tabanlı yayın platformu BritBox üzerinden izlenebildiği, bu nedenle de ABD mahkemelerinin dava üzerinde yetkili olduğu savunuldu.

BBC'nin özrü işe yaramadı: Trump montaj 'Panorama' belgeseli için 10 milyar dolarlık dava açtı

''ÇOK KÖTÜ SÖZLER UYDURDULAR''

Pazartesi günü erken saatlerde Oval Ofis'te konuşan Trump, "6 Ocak'la ilgili olarak benim söylemediğim sözleri söylemiş gibi gösterdiler. Vatanseverlikten ve iyi niyetli çağrılarımdan bahsetmediler, bunun yerine çok kötü sözler uydurdular" şeklinde konuşmuş ve BBC'ye sözlerini değiştirdikleri gerekçesiyle dava açtığını söylemişti.

BBC'nin özrü işe yaramadı: Trump montaj 'Panorama' belgeseli için 10 milyar dolarlık dava açtı

BBC'NİN ÖZRÜ İŞE YARAMADI

BBC'den geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın Beyaz Saray'a kişisel bir mektup göndererek, Panorama belgeselindeki montajın hatalı olduğunu, Trump'ın belgeselde yer alan konuşmasının düzenlenmesinden dolayı kendisinin ve kurumun üzgün olduğunu bildirdiği duyurulmuştu.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Belgesel skandalının ardından 9 Kasım'da BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Müdürü Deborah Turness istifa etmişti. Görevinden istifasına ilişkin üç sebep sunan Davie, bunları "Panorama programında Trump'ın konuşmasından farklı yerler kesilerek aslında söylemediği bir şeyi söylemiş gibi gösterilmesi ile ortaya çıkan montaj skandalı, BBC'nin 2027 yılında gerçekleşecek yayın sözleşmesinin yenilenme süreci ve görevinin yorucu tabiatı" olarak sıralamıştı.

BBC'nin özrü işe yaramadı: Trump montaj 'Panorama' belgeseli için 10 milyar dolarlık dava açtı

PANORAMA BELGESELİNDE MONTAJ SKANDALI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 yılındaki konuşmasının BBC tarafından montajlanmasına ilişkin tartışmalar, BBC'ye ait olan ve konuyu ilgilendiren eski bir iç yazışmanın sızarak "The Telegraph" gazetesi tarafından yayımlanmasının ardından patlak vermişti.

Söz konusu iç yazışma, Panorama belgeselinin Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını günü yaptığı konuşmanın, Trump insanları ABD Kongresi'ni işgale çağırıyormuş gibi gösterecek şekilde montajlandığına işaret etmişti.

Panorama programının ilgili bölümünde ABD Başkanı, "Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Tüm gücümüzle gibi savaşacağız. Eğer tüm gücünüzle savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" ifadelerini kullanırken gösterilmişti.

Diğer yandan konuşmada, "Tüm gücümüzle gibi savaşacağız" ifadesiyle başlayan kısmın, Trump'ın konuşmasının 54 dakika ilerisinden kesilerek önceki ifadelerine eklenmek suretiyle montajlandığı ve bu şekilde konuşmanın çarpıtıldığı ortaya çıkmıştı.

