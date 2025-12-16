Menü Kapat
10°
Editor
 Özge Sönmez

Cem Küçük'ten Furkan Torlak için sert çıkış: Evinin fiyatını açıkladı! 'Neler yaptığını biliyoruz'

Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci gibi isimlere yapılan uyuşturucu operasyonunda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti. İfadelerde adının geçtiği iddialarından sonra Torlak görevinden hemen istifa etti. Süreç hakkında konuşan gazeteci Cem Küçük Torlak'a, 'Neler yaptığın biliniyor' diyerek sert çıktı. Torlak'ın uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyleyen Küçük, ev ve arabasının fiyatına dikkat çekti.

Özge Sönmez
16.12.2025
16.12.2025
Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve birçok isim hakkında düzenlendi. Yapılan operasyonda Ersoy tutuklanırken, ifadeler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. Konu ile ilgili ifade verenler İletişim Başkanlığı Koordinatörü Furkan Torlak'ın da ismini geçirdi. İddiaların yayılmasının ardından Torlak görevinden apar topar istifa etti. Konu ile ilgili TGRT ekranlarında olayı değerlendiren gazeteci Torlak'a sert sözlerle yüklendi.

Cem Küçük'ten Furkan Torlak için sert çıkış: Evinin fiyatını açıkladı! 'Neler yaptığını biliyoruz'

"NELER ÇEVİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Küçük, "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz" diyerek elindeki belgelere dikkat çekti.

Cem Küçük'ten Furkan Torlak için sert çıkış: Evinin fiyatını açıkladı! 'Neler yaptığını biliyoruz'

OTURDUĞU EVİN FİYATINA DİKKAT ÇEKTİ

Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili açıklamaları şu şekilde;

Furkan Torlak için şunu söyleyeyim. Ben daha önce benim hakkımda defalarca külliyede yaygaya yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadelenin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor.

Cem Küçük'ten Furkan Torlak için sert çıkış: Evinin fiyatını açıkladı! 'Neler yaptığını biliyoruz'

Yani bakanlar hakkında bile kalkıp şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı deyip, 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi' ya da 'Külliye böyle istedi' diyerek o kişi hakkında olumsuz rapor hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün ben de yazdım, Birgün Gazetesi'nde de bir haber gördüm, Furkan Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım.

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı
Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır iddialar olan ismi işaret etti: 'Bilinen biri'
