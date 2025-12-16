Cem Küçük'ten Furkan Torlak için sert çıkış: Evinin fiyatını açıkladı! 'Neler yaptığını biliyoruz'

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve birçok isim hakkında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda Ersoy tutuklanırken, ifadeler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. Konu ile ilgili ifade verenler İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da ismini geçirdi. İddiaların yayılmasının ardından Torlak görevinden apar topar istifa etti. Konu ile ilgili TGRT ekranlarında olayı değerlendiren gazeteci Cem Küçük Torlak'a sert sözlerle yüklendi.

"NELER ÇEVİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Küçük, "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz" diyerek elindeki belgelere dikkat çekti.

OTURDUĞU EVİN FİYATINA DİKKAT ÇEKTİ

Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili açıklamaları şu şekilde;

Furkan Torlak için şunu söyleyeyim. Ben daha önce benim hakkımda defalarca külliyede yaygaya yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadelenin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor.

Yani bakanlar hakkında bile kalkıp şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı deyip, 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi' ya da 'Külliye böyle istedi' diyerek o kişi hakkında olumsuz rapor hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün ben de yazdım, Birgün Gazetesi'nde de bir haber gördüm, Furkan Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım.