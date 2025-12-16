Menü Kapat
Asgari ücret için kritik iddia! Uzman isim açıkladı: Bu rakamın üstüne çıkmaz

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda öngörüler gelmeye devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, asgari ücret zammına ilişkin çok kritik bir hesaplama paylaştı. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın maaşını değiştirecek olan kritik rakamın açıklanması için saylı günler kaldı. yılı zammı, gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Asgari ücret için kritik iddia! Uzman isim açıkladı: Bu rakamın üstüne çıkmaz

Yeni yılda artış görecek olan asgari zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abulkadir Yüksel, "Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yılsonu tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira olması beklenilmekte. 2026 enflasyon tahminine göre ise net ücretin 25 bin 640 lira olması öngörülmekte" dedi.

Asgari ücret için kritik iddia! Uzman isim açıkladı: Bu rakamın üstüne çıkmaz

ZAMMA GÖRE BEKLENTİ

Milyonlarca asgari ücretlinin oranını beklediğini ifade eden Doç. Dr. Yüksel, "Kelime anlamı olarak asgari; en az anlamına gelir. Asgari ücret de normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Ülkemizde 2025 yılında yaklaşık 16 milyon kişinin ücret karşılığında çalıştığı Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde yer almaktadır. Normalde ülkede asgari ücret karşılığında çalışan küçük bir grubun olması beklenir fakat ülkemizde neredeyse ücretli çalışanların yüzde 60'ı asgari ücret karşılığında çalışmaktadır. Bu bakımdan asgari ücret işverenin standart ücreti haline gelmiş görünüyor. Tabii asgari ücret sadece asgari ücret ile çalışanları ilgilendirmiyor özellikle özel sektörde asgari ücret üstü çalışanlarda asgari ücrete yapılacak zamma göre beklenti içerisinde oluyorlar" diye konuştu.

Asgari ücret için kritik iddia! Uzman isim açıkladı: Bu rakamın üstüne çıkmaz

ASGARİ ÜCRET İÇİN NET ORAN VERDİ

Muhtemel asgari ücret zam senaryolarını açıklayan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "OVP'de belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yılsonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira olması beklenilmekte. Yüzde 20 yapılırsa 26 bin 584 TL, yüzde 23 yapılırsa 27 bin 188 TL, yüzde 25 yapılırsa 27 bin 630 TL, yüzde 30 yapılırsa 28 bin 735 TL, yüzde 35 yapılırsa 29 bin 841 TL, yüzde 40 yapılırsa 30 bin 946 TL olacaktır. OVP'de belirtilen 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 16'dır. 2026 enflasyon tahminine göre ise net ücretin 25 bin 640 lira olması beklenilmekte. Bu konuda geçmiş tecrübelere dayanarak popülist olmayan, asgari ücretli çalışan vatandaşlarımıza kısa süreli umut verip sonrasında hayal kırıklığına sebep olmayacak gerçekçi bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Enflasyonla mücadelenin yoğun bir şekilde yapıldığı bu dönemde asgari ücrete yüzde 20 üzerinde zam yapılmayacağını öngörüyorum. Bu bakımından asgari ücretin 25 bin 640 TL'nin altında olmayacağı ve 27 bin TL'yi geçmeyeceğini söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

