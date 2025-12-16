Altın için sert dalga geliyor! İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden rekor kırıyor. Gümüş 2025 yılını lider olarak kapattı. Bitcoin çakılmaya devam ediyor. Peki yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Sert dalgalanmaların olduğu bir haftaya başladığımızı belirten Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında bu hafta piyasaları bekleyen gelişmeleri hatırlattı ve yatırımcılar için yine çok kritik uyarılarda bulundu.
Haftanın önemli gelişmeleri hakkında bilgi veren Memiş, "Salı günü saat 16.30’da Amerika’da tarım dışı istihdam verisi var. Bu, küresel piyasalar için önemli bir veri. Çarşamba günü saat 10.00’da İngiltere’de enflasyon verisi açıklanacak. Aynı gün saat 13.00’te Euro Bölgesi enflasyon verisi gelecek" dedi.
Memiş, "Perşembe günü saat 15.00’te İngiltere faiz kararını açıklayacak. Yine perşembe günü saat 16.30’da Amerika’da TÜFE verisi açıklanacak. Aynı saatte Amerika’da işsizlik başvuruları verileri de gelecek. Perşembe günü saat 16.45’te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları olacak. Bu, euro-dolar paritesi açısından önemli" diyerek devam etti.
Cuma günü gece saatlerinde Japonya’da enflasyon verisi açıklanacağını belirten Memiş, "Sabah saatlerinde Japonya faiz kararını duyuracak. Cuma günü saat 10.00’da Almanya’da enflasyon verisi açıklanacak. Takvime baktığımızda oldukça yoğun bir hafta olduğunu gözlemliyoruz. Her ayın ikinci haftasında olduğu gibi Amerika’daki enflasyon verisi bu haftanın en önemli başlıklarından biri olacak" diyerek piyasayı etkileyecek gelişmeleri vurguladı.
"Bu hafta piyasalarda geniş bant aralığına dikkat etmek gerekiyor. Sert dalgalanmalar olabilir" diyen Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden en azından bu hafta uzak durmaya davet etti.
Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.311 puan seviyesinden haftayı tamamladığını belirten Memiş, "Endekste 11.200–11.380 puan aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda 11.400 puan psikolojik direnç seviyesi var. Eğer 11.300 puanın altına sarkarsa 11.280 ve 11.200 puan seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. Genel olarak dar bant aralığında oyalanan bir endeks görünümü var" dedi.
Memiş, "Dolar/TL kuru 42,70 seviyesinde. Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 2025 yılının 43 seviyesinden tamamlanmasını şahsen bekliyorum. 2026 yılı için de dolar/TL’de yukarı yönlü beklentim sürüyor" dedi.
Ons altın fiyatlarının haftaya yüzde 1 primle başladığını ve 2.342 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "2.260–2.360 dolar aralığını bu hafta teknik olarak takip edeceğiz. Bugün ya da bu hafta altın almak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar kâr satışlarının gelmesini daha sağlıklı buluyorum. Euro/dolar paritesindeki geri çekilme ons altını da baskılayabilir" dedi.
Gram altın TL fiyatı yaklaşık 6.000 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, "5.960–6.000 lira aralığında dengelenme çabası var. Aşağıda 5.850 lira destek, yukarıda 6.000 lira direnç seviyesi bulunuyor. Gram altın da ons altın gibi şu an alım için uygun değil" diyerek yatırımcıları uyardı.
Nakde ihtiyacı olanlar için bu seviyelerden altın satışı yapılabileceğini söyleyen Memiş, "Ev, araba gibi harcamalar için TL ihtiyacı varsa bu hafta değerlendirilebilir. Ancak nakit ihtiyacı yoksa beklemekte fayda var" dedi.
Gümüş tarafında hem ons hem gram bazında yeni rekorlar görüldüğünü belirten memiş, "Gram gümüş fiyatı 87 liraya yaklaştı. Ancak benim nazarımda gümüş de şu an alınabilir seviyede değil. Nakde ihtiyacı olanlar için satış düşünülebilir. Gram gümüşte 75 lira, devamında 120 lira seviyeleri takip edilebilir. Ons gümüşte 63,29 dolar seviyesi öne çıkıyor. Teknik düzeltmeler tamamlanmadan gümüş almayı tercih etmem" diyerek kendi tercihini söyledi.
"Brent petrol 61–63 dolar bandında hareket ediyor. Bitcoin tarafında satış baskısı var ve fiyat 90.000 doların altına sarktı. 80.000–90.000 dolar aralığında dalgalanan bir görünüm söz konusu. Altın mı Bitcoin mi sorusuna cevabım Bitcoin. Gümüş mü Bitcoin mi sorusuna da yine Bitcoin diyorum. Bu hafta özelinde Bitcoin’i en ucuz enstrüman olarak görüyorum" diyen uzman isim Bitcoin konusunda umutlu olduğunu vurguladı.
Memiş, "Özetle, bu hafta yoğun bir ajanda var. Geniş bant aralığında dalgalanan piyasalar bekliyoruz. Kısa vadeli al-satlardan uzak durmakta fayda var. Nakde ihtiyacı olanlar öncelikle gümüş, sonra altın tarafında satış yapabilir. Nakit ihtiyacı yoksa satış önermiyorum. Gümüşte ise TL ya da dolar bazlı satıştan ziyade altın/gümüş rasyosu üzerinden takas yapılmasını daha uygun buluyorum" dedi.