Altın için sert dalga geliyor! İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı

ALTIN ALACAKLAR AMAN DİKKAT!

Ons altın fiyatlarının haftaya yüzde 1 primle başladığını ve 2.342 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "2.260–2.360 dolar aralığını bu hafta teknik olarak takip edeceğiz. Bugün ya da bu hafta altın almak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar kâr satışlarının gelmesini daha sağlıklı buluyorum. Euro/dolar paritesindeki geri çekilme ons altını da baskılayabilir" dedi.

