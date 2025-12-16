Menü Kapat
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

Aralık 16, 2025 10:40
1
WhatsApp

Hindistan hükümeti, siber dolandırıcılıkla mücadele için mesajlaşma uygulamalarına sert kurallar getiriyor. Yeni düzenleme, WhatsApp Web ve masaüstü kullanıcılarının alışkanlıklarını kökten değiştirebilir.

2
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, en büyük pazarı olan Hindistan’da zorlu bir döneme giriyor. Yeni Delhi yönetimi, artan siber dolandırıcılık vakalarına karşı mesajlaşma uygulamalarının çalışma biçimini baştan aşağı değiştirecek kapsamlı düzenlemeleri devreye aldı. Geçtiğimiz ay sonunda yayımlanan kurallara göre şirketlerin 90 gün içinde bu sisteme uyum sağlaması bekleniyor. Aksi halde, uygulamaların ülkedeki faaliyetleri ciddi biçimde zorlaşabilir.

3
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

WHATSAPP WEB VE MASAÜSTÜ KULLANICILARI ETKİLENECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken kısmı, WhatsApp, Telegram ve Signal gibi uygulamaların hesaplarını sürekli aktif bir SIM karta bağlı tutma zorunluluğu. Özellikle bilgisayar üzerinden kullanılan web ve masaüstü sürümleri için işler biraz karışıyor. Yeni kurallara göre bu oturumlar her altı saatte bir otomatik olarak kapatılacak. Kullanıcılar, yeniden erişim için telefonlarından QR kod okutarak tekrar giriş yapmak zorunda kalacak.

4
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

Yetkililer, bu uygulamanın güvenliği artıracağını savunuyor. Hedef net: Sahte numaralarla yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerini zorlaştırmak ve yasa dışı kullanımı daha kolay izlemek.

5
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

“2,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP” VURGUSU

Telekomünikasyon Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Hindistan, yalnızca 2024 yılında siber dolandırıcılık nedeniyle yaklaşık 2,5 milyar dolar kayıp yaşadı. Hükümet cephesi, sürekli SIM eşleştirmesi ve periyodik oturum kapatmalarının bu tabloyu tersine çevirebileceği görüşünde. Yani açıkçası, güvenlik uğruna kullanım kolaylığından feragat edilmesi isteniyor.

6
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

KÜÇÜK İŞLETMELER ENDİŞELİ

Ancak teknoloji şirketleri ve dijital hak savunucuları bu düzenlemeye mesafeli. Tepkilerin odağında özellikle WhatsApp Business kullanan küçük işletmeler var. Sipariş takibi, müşteri desteği ve günlük yazışmalarını bilgisayar üzerinden yürüten pek çok işletme için altı saatte bir zorunlu çıkış, iş akışını sekteye uğratabilir. Bu durumun, müşteriyle iletişimde aksamalara yol açabileceği ifade ediliyor.

7
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

WHATSAPP İÇİN KRİTİK PAZAR

Hindistan, 500 milyondan fazla kullanıcıyla WhatsApp’ın en büyük pazarı konumunda. Veriler, uygulamanın ülkedeki büyümesinin artık yeni kullanıcı kazanmaktan çok mevcut kullanıcıları elde tutmaya dayandığını gösteriyor. 

8
WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

Öte yandan WhatsApp Business indirmelerinin standart uygulamaya göre daha hızlı artması, platformun ticari kullanımının ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, teknik uygulanabilirlik konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu dile getirirken, Meta gibi şirketlerin bu karara yasal yollardan karşı çıkmasının da oldukça zor olduğu konuşuluyor.

