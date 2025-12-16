WhatsApp Web’te yeni dönem: 6 saatte kapanacak

WHATSAPP WEB VE MASAÜSTÜ KULLANICILARI ETKİLENECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken kısmı, WhatsApp, Telegram ve Signal gibi uygulamaların hesaplarını sürekli aktif bir SIM karta bağlı tutma zorunluluğu. Özellikle bilgisayar üzerinden kullanılan web ve masaüstü sürümleri için işler biraz karışıyor. Yeni kurallara göre bu oturumlar her altı saatte bir otomatik olarak kapatılacak. Kullanıcılar, yeniden erişim için telefonlarından QR kod okutarak tekrar giriş yapmak zorunda kalacak.