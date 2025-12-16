Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig'e çevrildi!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Özellikle orta sahada yaşanan rotasyon sıkıntısını gidermeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig'e çevrildi!
Haber Merkezi
16.12.2025
16.12.2025
Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan , ara döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör 'un talebi doğrultusunda öncelik, hattının takviye edilmesi olarak belirlendi.

Galatasaray’dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig’e çevrildi!

HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKMAZI

Sezon başında Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenilmesine rağmen orta sahaya beklenen takviyeyi yapamayan sarı-kırmızılılar, rotasyon oyuncularından Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'dan beklenen verimi alamadı.

Galatasaray’dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig’e çevrildi!

ÇARE İLKAY GÜNDOĞAN OLDU

Bu durum üzerine Buruk, çareyi takımın kilit ismi 'ı 8 numara pozisyonunda kullanmakta buldu. Ayrıca, Lemina'nın ikinci yarıda stoperde değerlendirilme planları, orta saha ihtiyacını daha da ön plana çıkardı.

Galatasaray’dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig’e çevrildi!

CİMBOM'UN ORTA SAHA HEDEFİ: VİTALY JANELT

Galatasaray yönetimi, arayışlarını İngiltere'ye yöneltti ve 6 numara pozisyonu için somut bir adayın peşine düştü. Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Vitaly Janelt, listenin en üst sırasında yer alıyor.

Galatasaray’dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig’e çevrildi!

Sarı-kırmızılı kulübü harekete geçiren en önemli detay ise Janelt'in sözleşme durumu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Brentford ile olan anlaşması Haziran 2026'da sona erecek. Bu nedenle Aslan, 27 yaşındaki Alman/Bosna Hersekli oyuncuyu, sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçlanmaması durumunda, cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.

VİTALY JANELT KİMDİR?

Galatasaray'ın orta saha transfer listesinin başında yer alan Vitaly Janelt, 27 yaşında ve Almanya'nın Hamburg şehrinde doğdu. Orta sahada görev yapan Janelt, özellikle 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Galatasaray’dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig’e çevrildi!

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Janelt, genç yaşlardan itibaren Almanya futbolunun dikkatini çekmiş bir isim. U15 yaş kategorisinden itibaren Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında düzenli olarak forma giyen oyuncu, A milli takım seviyesine yükselme başarısını gösteremedi. Bu sezon kulübü Brentford'da toplam 13 maçta süre alan tecrübeli orta saha, bu karşılaşmaların sadece ikisine ilk 11'de başladı.

Galatasaray’dan bomba 6 numara hamlesi: Gözler Premier Lig’e çevrildi!

YERLİ ALTERNATİF ARAYIŞI SÜRÜYOR

Galatasaray, yabancı transferin yanı sıra orta sahaya yerli alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Berkan Kutlu ile Ocak ayında, Kaan Ayhan ile ise sezon sonunda yolların ayrılması gündemde. Bu ayrılıkların oluşturacağı boşluğu doldurmak isteyen yönetim, yurt dışındaki gurbetçi oyuncuları da yakından takip ediyor.

