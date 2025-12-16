Araç sahipleri dikkat! Motor elinizde kalabilir: Asla ucuza alınmaması gereken 10 parça

Kategoriler
Araç sahiplerine bu kez ucuz malzeme konusunda uyarı yapıldı. Ucuz parçaların özellikle motor gibi aracın en önemli bileşenlerini zedeleyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar aracın en kritik malzemelerini sıraladı ve ucuza kaçılamaması gerektiğini anlattı.
Otomobillerde küçük sorunlar daha büyük masraflı sorunlara yol açabilir. Arabalar, her zaman en iyi şekilde çalışması gereken birbirine bağlı parçalardan oluşan karmaşık bir yapıdır. Küçük ve bakımı yapılmayan bir parça aracın en hayati parçasını zedeleyebilir.
Birçok araç sahibi daha ucuz parçaları araştırıp sanayinin yolunu tutuyor ancak, ucuz parçalar genellikle ilerleyen zamanlarda daha pahalıya mal oluyor. Jalopnik.com'da yer alan detaylarda uzmanlar ucuz parçalar konusunda araç sahiplerini uyarıyor ve araçta asla ucuza alınmaması gereken parçaları sıralıyor...
Uzmanlar kış mevsimine girerken kış lastiği konusunda uyarıyor. Uyarı sadece kış lastiği değil yaz mevsimi için de ayrı olması gerektiğini belirtiyor. Bağımsız lastik karşılaştırma testlerinde, bilinmeyen üreticilerin ucuz lastikleri çok kötü performans gösterebiliyor. Bazı lastik markaları 28,4 metreye (93,2 ft) ihtiyaç duyarken bazıları 45,1 metreye (148 ft) ihtiyaç duyuyor. Premium lastikler yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve bu da daha yüksek yakıt verimliliği için düşük yuvarlanma direnci sağlar. Ucuz lastikleri tercih ederseniz daha kötü gürültü konforu da bekleyebilirsiniz.
Araca motor yağı girmediği zaman hemen motor ikaz ışığının yandığı görülebilir. Motorun iç parçaları düzgün şekilde yağlanmaz, bu da aşınmayı hızlandırır ve aşırı ısınmaya yol açar. Düşük kaliteli, geleneksel motor yağı kullanmak da benzer bir etkiye sahip olacaktır. Elbette yağlama ve soğutma sağlayacaktır ancak motoru sentetik yağ kadar iyi koruyamayacaktır.
Geleneksel 'ham' petrol daha ucuz olabilir ama çoğu ölçütte sentetik yağa yetişemez. Yüksek sıcaklıklarda bozulur ve sadece 5.000 ila 7.000 mil dayanır. Ayrıca daha fazla kirletici madde içerir ve soğuk iklimlerde neredeyse bal gibi olur. Uzmanlar yarı sentetik yağı öneriyor.
Teknik olarak, ucuz motor parçaları, kırılgan ve çok güçlü olmayan dökme demir gibi düşük kaliteli metallerden yapılır. Kaliteli bir parça ise ya sünek demirden ya da en yüksek mukavemet için çelikten yapılır. Bu nedenle, bir motoru yeniden topluyorsanız, piston segmanlarında asla ucuza kaçmayın.
Pistonlar da (değiştirilmeleri gerekiyorsa), tork-akma cıvataları, krank mili, eksantrik mili, biyel kolları, hidrolik supap iticileri ve supap mili contaları ucuza alınmamalı...
Tekerlek yatakları, amortisör yatakları, su pompası yatakları, baskı yatakları, kılavuz yatakları, tahrik mili orta destek yatakları, pinyon yatakları... Bu rulmanlardan herhangi biri arızalandığında, daha yüksek gürültü ve titreşime neden olur. Ne yazık ki günümüzde sahte rulmanlar piyasayı istila etmiş durumda ve bu da alıcıların gerçek rulmanlar arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor. Sorun o kadar ciddi bir hal aldı ki Dünya Rulman Birliği (WBA) 'Sahte Rulmanlara Son Verin' girişimini başlattı.
Ucuz contalar yerine geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel sızdırmazlık özelliklerine sahip çok katmanlı çelik contalar öneriliyor. Kullanıcılar, bazı ucuz contaların düzgün oturmadığını ve sızıntılara veya yağ ve soğutma sıvısının karışmasına yol açtığını tespit etti. Kaliteli contalar motorunuzun sıcaklık ve basınç gereksinimlerine dayanabilir ve uzun süre dayanabilir. Öte yandan, daha ucuz contalar genellikle düşük kaliteli malzemelerden yapılır ve kısa sürede sızıntı yapmaya başlar.
Zamanlama kayışları ve zincirleri, içten yanmalı motorlarda hayati öneme sahip parçalardan bazılarıdır; çünkü valflerin açılıp kapanmasını krank milinin dönüşü ve piston hareketiyle senkronize ederler. Kayışın kopması veya gerilmesi nedeniyle bu senkronizasyon bozulursa, valfler pistonlara temas eder. Bu durum motor parçalarına büyük zarar verebilir. Triger kayışları, motora bağlı olarak genellikle 70.000 ila 90.000 mil arasında değişen belirli aralıklarla değiştirilmek üzere tasarlanmıştır. Otomobil üreticileri değiştirme aralığına karar verirken, orijinal ekipman üreticisinin (OEM) triger kayışının kalitesini ve dayanıklılığını dikkate alır. Daha ucuz bir alternatif yeterince dayanıklı olmayabilir ve daha kısa sürede gerilebilir veya kopabilir. Bu, motorun tamamen arızalanmasına ve binlerce dolara mal olabilecek bir tamir işlemine yol açabilir.
Debriyaj rulmanından tasarruf etmek, bir yıl sonra şanzımanı tekrar sökmek zorunda kalmak anlamına gelmez. Ayrıca, ucuz debriyajlar kaliteli debriyajlar kadar uzun ömürlü olmaz. Bununla da kalmaz, ucuz debriyaj setleri etrafındaki parçalara zarar verebilir.
Araçta en önemli parçalardandır. Fren balataları zamanla kaçınılmaz olarak aşınır ve iyi bir fren performansı sağlamak için değiştirilmeleri gerekir. Sürüş tarzınıza ve koşullarınıza (şehir içi veya açık yol sürüşü) bağlı olarak, orijinal ekipman üreticisi (OEM) fren balatalarının değiştirme aralığı 30.000 ila 70.000 mil arasında değişmektedir. Ucuz fren balataları genellikle katmanlarına ayrılır, yani sürtünme ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle sürtünme malzemesinin bir kısmı balatadan kopar. Bu, kötü üretim uygulamaları ve düşük kaliteli malzemelerden kaynaklanır. Özellikle yokuşta kötü performans gösterir.
Ucuz amortisörler de daha düşük kaliteli malzemelerden üretilir ve daha hızlı aşınır, bu da daha sık değiştirme anlamına gelir. Dahası, özellikle dört amortisörün tamamını değiştirdiğinizde, amortisör değiştirme işçilik maliyetleri de oldukça yüksektir. Bunu göz önünde bulundurursak, genel olarak premium amortisörler 100.000 mil sonra kendilerini amorti eder. Ucuz amortisör ve süspansiyonlar kötü yol tutuşu sağlar.
Silikon, özellikle düşük sıcaklıklarda suyu daha iyi uzaklaştırır ve hatta ön camınıza su geçirmez bir tabaka uygular. Elbette pahalıdırlar, ancak kauçuk silecek lastiklerinden önemli ölçüde daha uzun süre dayanırlar ve uzun vadede eşit performans gösterirler.