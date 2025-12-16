Araç sahipleri dikkat! Motor elinizde kalabilir: Asla ucuza alınmaması gereken 10 parça

KAYIŞ VE ZİNCİR

Zamanlama kayışları ve zincirleri, içten yanmalı motorlarda hayati öneme sahip parçalardan bazılarıdır; çünkü valflerin açılıp kapanmasını krank milinin dönüşü ve piston hareketiyle senkronize ederler. Kayışın kopması veya gerilmesi nedeniyle bu senkronizasyon bozulursa, valfler pistonlara temas eder. Bu durum motor parçalarına büyük zarar verebilir. Triger kayışları, motora bağlı olarak genellikle 70.000 ila 90.000 mil arasında değişen belirli aralıklarla değiştirilmek üzere tasarlanmıştır. Otomobil üreticileri değiştirme aralığına karar verirken, orijinal ekipman üreticisinin (OEM) triger kayışının kalitesini ve dayanıklılığını dikkate alır. Daha ucuz bir alternatif yeterince dayanıklı olmayabilir ve daha kısa sürede gerilebilir veya kopabilir. Bu, motorun tamamen arızalanmasına ve binlerce dolara mal olabilecek bir tamir işlemine yol açabilir.