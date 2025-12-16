Menü Kapat
Yaşam
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü Amir'in babası konuştu! Oğlunun başına gelenleri anlattı

Hatay'da dayısının okuldan kaçırdığı Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ kaybının 2. gününde dövülmüş ve toprağa diri diri gömülmüş halde bulunmuştu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Oğlunun ile cümlelerini açıklayan baba Muhammed El Cedduğ "bu saatten sonra o adam oğlumun dayısı değil bir canidir" dedi.

Dayısının diri diri toprağa gömdüğü Amir'in babası konuştu! Oğlunun başına gelenleri anlattı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ okuldan çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Eve dönmeyen küçük çocuk için ekipler seferber oldu. Yapılan detaylı incelemelerde, izlenen kamera kayıtlarında çocuğun dayısı ile birlikte gittiği belirlendi. Amir'in dayısı M.E. ise yapılan sorguda yeğeninden haberdar olmadığını belirtmişti. Ekipler ikilinin son görüldüğü yerde yaptıkları aramada dehşetle karşılaşmıştı.

DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMMÜŞTÜ

Ekiplerin çalışmasıyla 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde diri diri toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuş ve tedavi altına alınmıştı. Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söylemiş ve cani tutuklanmıştı. Dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle birlikte hayati tehlikesini atlattı. Amir kendine gelirken ilk sözlerinde ise en çok Cristiano Ronaldo’yu sevdiğini söyledi.
Evladının durumunun daha iyiye gittiğini ifade eden baba Muhammed El Cedduğ, dayısıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını ve dayının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek dayıya en ağır ceza verilmesini istedi.

Dayısının diri diri toprağa gömdüğü Amir'in babası konuştu! Oğlunun başına gelenleri anlattı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen evladının hayati tehlikesi olmadığını ve yakında taburcu olacağını söyleyen baba Muhammed El Cedduğ, "Cuma günü okula gidiyordu. Okuldan eve geç saatte gelmeyince merak edip aramaya başladık. Çevredeki ve mahallede yaşayan herkese sorduk ama bulamayınca polisi aradık. Allah'a şükürler olsun ki tek başına o halde 3 gün boyunca bulunana kadar yaşam mücadelesi verip hayatta kaldı. 3 gün boyunca arama kurtarma çalışmaları için emniyete ve herkese teşekkür ederim. Şu anda oğlumun herhangi bir hayati tehlikesi yok. Doktor son tahlillerine bakıp bizi bilgilendirecekler ama yaşamsal faaliyetlerinde tehlike yok ve düzenli şekilde çalışıyor. Doktorlar oğlumun 2 gün sonra yürümeye başlayacağını söylediler ve sonuçlara göre taburcu olacak. Yeme ve içmede herhangi bir sorun yok. Reyhanlı Belediyesi Başkanı Ahmet Salman'a, emniyet ekiplerine ve sağlık ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Dayısının diri diri toprağa gömdüğü Amir'in babası konuştu! Oğlunun başına gelenleri anlattı

"ARTIK DAYISI DEĞİL, O BİR CANİ"

Evladına zarar veren cani dayının en ağır cezayı almasını istediğini belirten El Cedduğ, "Dayısının psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa madde mi kullandı anlamadık. Oğluma karşı ne sorunu olduğunu anlamadık. Oğlum da dayısının neden yaptığını anlamadı. Oğlum ağır bir yaşadı ve korkuları var. Oğlum iyileştikten sonra emniyet güçleriyle iletişim kurup pedagog eşliğinde konuşacak. Oğluma o konu hakkında sorular sormak istemiyoruz. Oğlum da dayısının hakkında konuşmak istemiyor. Oğlum dedi ki; 'dayım beni okuldan aldı. Eve gideceğimizi düşünerek mutlu şekilde gideceğimizi bilerek yola çıktık fakat dayım beni yolda dövdü. Sonra arabayla araziye getirdi ve orada da dövdü. Üzerime taşlar koyup çekip gitti' bu şekilde söyledi. Oğlum dayısının o güne kadar böyle bir şey yapacağını aklının ucundan geçirmemiş. Ben dayının oğluma karşı uyguladığını görmedim. Ben de hala şaşkınım ve sebebini bilmiyoruz. Dayısı önceden bize misafirliğe geliyordu. Aramızda maddi olarak veya başka bir şey sorun yoktu. Aile bağlarımız güçlüydü ama neden böyle yaptığını anlamadık. Benim bu olaylarla ilgili tek isteğim, dayıya en ağır ceza verilmesini istiyorum. Bu saatten sonra o adam oğlumun dayısı değil, bir canidir. Bunun bilincindeyiz. Yargının dayıya en ağır cezayı vereceğine inanıyorum. O yüzden içimiz rahattır" ifadelerini kullandı.

Dayısının diri diri toprağa gömdüğü Amir'in babası konuştu! Oğlunun başına gelenleri anlattı
