SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sörloth'un Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Atletico'dan şaşırtan bonservis talebi!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir golcü katmak için düğmeye bastı. Uzun süredir gündemde olan Norveçli Alexander Sörloth ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, hem Atletico Madrid'in bonservis beklentisi hem de oyuncunun maaş talebiyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 10:00

Trendyol 'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden 2. sıraya yükselen , şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, devre arası döneminde kadro kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sörloth'un Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Atletico'dan şaşırtan bonservis talebi!

İlk yarının son maçında Eyüpspor'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisine çıkacak. Bir diğer yandan ara transfer döneminde Teknik Direktör Tedesco'nun onayıyla forvet hattına dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Kanarya, rotasını bir kez daha tanıdık bir isme çevirdi.

Sörloth'un Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Atletico'dan şaşırtan bonservis talebi!

TEMASA GEÇİLDİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 'in Norveçli golcüsü 'un menajeri ile masaya oturarak ilk adımı attı. Yönetimin bu görüşmenin ardından, İspanyol kulübüyle de temasa geçtiği ve bonservis beklentisini sorduğu ifade edildi.

Sörloth'un Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Atletico'dan şaşırtan bonservis talebi!

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Takvim'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den bonservis beklentisi tam 35 milyon Euro. Ayrıca, 1.95 boyundaki 30 yaşındaki golcünün de Fenerbahçe'ye transferi durumunda yıllık 11 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme talep ettiği aktarıldı.

Sörloth'un Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Atletico'dan şaşırtan bonservis talebi!

Alexander Sörloth'un, kulüplerin anlaşması ve maaş konusunda talebinin karşılanması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon LaLiga deviyle 21 maça çıkan Norveçli yıldız, 5 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#transfer
#süper lig
#atletico madrid
#alexander sörloth
#Fenerbahçe
#Spor
