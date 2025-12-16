Sörloth'un Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Atletico'dan şaşırtan bonservis talebi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, devre arası transfer döneminde kadro kalitesini artırmayı hedefliyor.

İlk yarının son maçında Eyüpspor'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisine çıkacak. Bir diğer yandan ara transfer döneminde Teknik Direktör Tedesco'nun onayıyla forvet hattına dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Kanarya, rotasını bir kez daha tanıdık bir isme çevirdi.

TEMASA GEÇİLDİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un menajeri ile masaya oturarak ilk adımı attı. Yönetimin bu görüşmenin ardından, İspanyol kulübüyle de temasa geçtiği ve bonservis beklentisini sorduğu ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Takvim'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den bonservis beklentisi tam 35 milyon Euro. Ayrıca, 1.95 boyundaki 30 yaşındaki golcünün de Fenerbahçe'ye transferi durumunda yıllık 11 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme talep ettiği aktarıldı.

Alexander Sörloth'un, kulüplerin anlaşması ve maaş konusunda talebinin karşılanması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon LaLiga deviyle 21 maça çıkan Norveçli yıldız, 5 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.