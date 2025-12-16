Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Rafa Silva için yeni iddia! Portekiz basını Sergen Yalçın'ın sözlerini yalanladı

Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkan Rafa Silva ile ilgili ilginç bir haber gündeme geldi. Trabzonspor karşısında oynaması beklenen Rafa Silva için Sergen Yalçın kadroda olmak istemediğini söyledi. Portekiz basınından ise Sergen Yalçın'ın tam zıttı açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...

Rafa Silva için yeni iddia! Portekiz basını Sergen Yalçın'ın sözlerini yalanladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.12.2025
09:52
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
09:52

’ta yıldız oyuncu krizi geçmiyor. Trabzonspor derbisinde oynaması beklenen Rafa Silva’nın durumunu teknik direktör açıklamıştı. Teknik heyet, "Rafa Silva hazır olmadığı için kadroda olmak istemedi" demişti.

Rafa Silva için yeni iddia! Portekiz basını Sergen Yalçın'ın sözlerini yalanladı

RAFA SILVA GELİŞMESİ

Rafa Silva ile buzların kırıldığı ve yıldız oyuncunun takıma bundan sonra katkı vermesi planlanırken henüz bu aşamaya gelinmediği ortaya çıktı.

Rafa Silva için yeni iddia! Portekiz basını Sergen Yalçın'ın sözlerini yalanladı

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMASI

Teknik direktör Sergen Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim'' derse alırız, problem yok" derken Portekiz medyasından tam tersi haberler geldi.

Rafa Silva için yeni iddia! Portekiz basını Sergen Yalçın'ın sözlerini yalanladı

''RAFA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİ''

Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'nın, Rafa Silva'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde "Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.

6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş ile 1 sezon daha kontratı bulunan Rafa Silva'nın yıllık ücreti dikkat çekiyor. Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımda 6 milyon euro garanti ücret alıyor. Rafa Silva bu sezon Beşiktaş forması ile 16 müsabakada süre aldı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Rafa Silva'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Portekizli on numaranın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#sergen yalçın
#rafa silva
#Futbol Haberleri
#Trabzonspor Derbi
#Spor
