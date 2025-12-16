Menü Kapat
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Epic Games ücretsiz oyunlar listesi! RDR 2 ne zaman ücretsiz olacak?

Epic Games ücretsiz oyunlar listesi sızdırıldı. Listede yer alan bilgilere göre Epic Games yaklaşık 5.817 TL değerinde toplam 15 oyunu ücretsiz olarak verecek. Bu oyunlar arasında GTA serisinin yapımcısı Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2'de (RDR 2) bulunuyor. Oyunseverler tarafından RDR 2 ne zaman ücretsiz olacağı merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 09:32

listesi belli oldu. Dünyanın en büyük dijital oyun satın alma platformlarından olan Epic Games her sene olduğu gibi bu yılda yılbaşına özel kullanıcılarına gizemli ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı. İlk olarak ünlü film ve kitap serisi Harry Potter'ın dünyasında geçen Hogwarts Legacy'i veren Epic Games, kullanıcılarına 14 oyun daha ücretsiz olarak dağıtacak.

Epic Games'in ücretsiz oyunlar listesinde oyuncular arasında efsane olarak bilinen Red Dead Redemption 2'nin yer aldığı iddia ediliyor. Oyuncular tarafından RDR 2 ne zaman ücretsiz olacağı ise merak ediliyor.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

Epic Games sızdırılan bilgilere göre yaklaşık toplam değeri 5.817 TL olarak 15 oyunu ücretsiz olarak verecek. Bu oyunların arasında RDR 2'nin yanı sıra Farming Simulator 2022, Detroit Become Human, Desperados III ve Total War: Warhammer gibi oyunlar da yer alıyor. Epic GAmes tarafından ücretsiz olarak verileceği iddia edilen oyunların listesi şöyle:

  • Jurassic World: Evolution 2 - 18 Aralık
  • Desperados 3 - 19 Aralık
  • Total War: Warhammer - 20 Aralık
  • Tropico 5 - 21 Aralık
  • Chicken Police - Paint it Red - 22 Aralık
  • Loop Hero - 23 Aralık
  • Lego Batman - 24 Aralık
  • Commander Keane - 25 Aralık
  • Farming Simulator 2022 - 26 Aralık
  • Slime Rancher 2 - 27 Aralık
  • Terraria - 28 Aralık
  • Detroit: Become Human - 29 Aralık
  • Mortal Kombat 11 - 30 Aralık
  • Red Dead Redemption 2 - 31 Aralık
RDR 2 NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Epic Games'in sızdırılan gizemli oyun listesinde yer alan bilgilere göre Red Dead Redemption 2, 31 Aralık 2025 tarihinde ücretsiz olacak. Gizemli oyunlar etkinliği kapsamında son dağıtılacak oyun olan RDR 2'yi kullanıcılar ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler.

RDR 2 EPİC GAMES ÜCRETSİZ NASIL ALINIR?

31 Aralık 2025 tarihinde RDR 2'yi ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemek ve oynamak isteyen oyuncuların öncelikle bir Epic Games hesabına sahip olmaları gerekiyor. Daha sonrasında hesaplarına giriş yaparak "Mağaza" bölümünden "Ücretsiz Oyunlar" kategorisinde bulunan "RDR 2"'ye tıklamaları gerekiyor. Ardından oyunun sayfasındaki "Yükle" butonuna tıklayarak yönlendirildiğiniz kısımda "Sipariş Ver" seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra oyun "Kütüphane" bölümüne eklenecek ve buradan istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.

