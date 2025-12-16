Beyazıt Öztürk geri geliyor! Bu sefer bambaşka formatla

Ekranların unutulmaz ismi Beyazıt Öztürk, uzun süre sonra tekrar ekranlara dönüyor. 7 yıllık bir aranın ardından ekranlara geri dönecek olan Öztürk, bu kez görmeye alışık olduğumuz talk show formatının dışına çıkarak yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

BEYAZIT ÖZTÜRK GERİ DÖNÜYOR

Türk televizyon tarihine damga vuran talk show programı "Beyaz Show"un efsane sunucusu Beyazıt Öztürk, 7 yıl süren uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROGRAMININ ADI BELLİ OLDU

Beyazıt Öztürk yeni yarışma programını sosyal medya hesabından açıklarken, programının adının "Joker" olacağı öğrenildi. Eğlence odaklı yapısıyla öne çıkması planlanan programda, rekabet unsurlarının yanı sıra "Beyaz Show"dan tanınan mizah ve spontane anların da yer alacağı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Edinilen bilgilere göre "Joker"in çekimlerine ay sonuna doğru başlanacak. Programın yeni yıl itibarıyla izleyiciyle buluşması planlanıyor.