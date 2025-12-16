Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Beyazıt Öztürk geri geliyor! Bu sefer bambaşka formatla

Yıllarca Beyaz Show ile ekranda olan Beyazıt Öztürk, 7 yıllık bir aranın ardından geri dönüyor. Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışma formatıyla geri döneceğini duyurdu.

Beyazıt Öztürk geri geliyor! Bu sefer bambaşka formatla
Ekranların unutulmaz ismi , uzun süre sonra tekrar ekranlara dönüyor. 7 yıllık bir aranın ardından ekranlara geri dönecek olan Öztürk, bu kez görmeye alışık olduğumuz talk show formatının dışına çıkarak yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

BEYAZIT ÖZTÜRK GERİ DÖNÜYOR

Türk tarihine damga vuran talk show programı ""un efsane sunucusu Beyazıt Öztürk, 7 yıl süren uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Beyazıt Öztürk geri geliyor! Bu sefer bambaşka formatla

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROGRAMININ ADI BELLİ OLDU

Beyazıt Öztürk yeni yarışma programını sosyal medya hesabından açıklarken, programının adının "" olacağı öğrenildi. Eğlence odaklı yapısıyla öne çıkması planlanan programda, rekabet unsurlarının yanı sıra "Beyaz Show"dan tanınan mizah ve spontane anların da yer alacağı belirtildi.

Beyazıt Öztürk geri geliyor! Bu sefer bambaşka formatla

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Edinilen bilgilere göre "Joker"in çekimlerine ay sonuna doğru başlanacak. Programın yeni yıl itibarıyla izleyiciyle buluşması planlanıyor.

