Beyazıt Öztürk geri geliyor! Bu sefer bambaşka formatla

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekranların unutulmaz ismi Beyazıt Öztürk, uzun süre sonra tekrar ekranlara dönüyor. 7 yıllık bir aranın ardından ekranlara geri dönecek olan Öztürk, bu kez görmeye alışık olduğumuz talk show formatının dışına çıkarak yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.
Türk televizyon tarihine damga vuran talk show programı "Beyaz Show"un efsane sunucusu Beyazıt Öztürk, 7 yıl süren uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Beyazıt Öztürk yeni yarışma programını sosyal medya hesabından açıklarken, programının adının "Joker" olacağı öğrenildi. Eğlence odaklı yapısıyla öne çıkması planlanan programda, rekabet unsurlarının yanı sıra "Beyaz Show"dan tanınan mizah ve spontane anların da yer alacağı belirtildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Edinilen bilgilere göre "Joker"in çekimlerine ay sonuna doğru başlanacak. Programın yeni yıl itibarıyla izleyiciyle buluşması planlanıyor.