ABD'den 3 tekneye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD, Doğu Pasifik'te uluslararası sularda seyreden ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtilen üç gemiye yönelik askeri operasyon düzenledi. ABD Güney Komutanlığı, operasyon sırasında gemilerde bulunan toplam 8 erkeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, ilk gemide 3, ikinci gemide 2 ve üçüncü gemide 3 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.