ABD'den 3 tekneye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD, Doğu Pasifik'te uluslararası sularda seyreden ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtilen üç gemiye yönelik askeri operasyon düzenledi. ABD Güney Komutanlığı, operasyon sırasında gemilerde bulunan toplam 8 erkeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, ilk gemide 3, ikinci gemide 2 ve üçüncü gemide 3 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.