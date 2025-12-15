Park halindeki araca 'kendi aracıymış gibi' binip teybini çaldı! O anlar kamerada

Eskişehir'de park halinde bulunan bir araçtan oto teyp çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olayla ilgili polis ekiplerince olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E. A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edildi.