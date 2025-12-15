Xiaomi telefonlara kripto hamlesi: Yüklü olarak gelecek

Xiaomi, kripto dünyasına yönelik dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Sei Labs ile yaptığı iş birliği kapsamında, 2026’dan itibaren Çin ve ABD dışında satılan tüm yeni Xiaomi telefonlarda kripto para uygulamasını önceden yüklenmiş şekilde sunacak. Duyuru, Sei’nin blockchain ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda telefonlara yüklenecek uygulama, dijital varlık ticareti için geliştirilen Layer 1 blockchain ağı Sei ile entegre çalışıyor. Yani kullanıcı, telefonu eline aldığı anda bir kripto cüzdanına ve Web3 ekosistemine erişim sağlayabilecek. Ekstra bir uygulama indirmeye gerek kalmadan, eşler arası para transferi yapmak, merkeziyetsiz uygulamaları kullanmak ve blockchain tabanlı servisleri keşfetmek mümkün olacak.