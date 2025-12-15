Menü Kapat
Xiaomi telefonlara kripto hamlesi: Yüklü olarak gelecek

Aralık 15, 2025 17:03
1
Xiaomi kripto

Xiaomi, 2026’dan itibaren Çin ve ABD dışındaki pazarlarda satılacak yeni telefonlarında Sei Labs tarafından geliştirilen kripto para cüzdanı ve Web3 uygulamasını önceden yükleyecek.

2
Xiaomi telefonlara kripto hamlesi: Yüklü olarak gelecek

Xiaomi, kripto dünyasına yönelik dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Sei Labs ile yaptığı iş birliği kapsamında, 2026’dan itibaren Çin ve ABD dışında satılan tüm yeni Xiaomi telefonlarda kripto para uygulamasını önceden yüklenmiş şekilde sunacak. Duyuru, Sei’nin blockchain ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda telefonlara yüklenecek uygulama, dijital varlık ticareti için geliştirilen Layer 1 blockchain ağı Sei ile entegre çalışıyor. Yani kullanıcı, telefonu eline aldığı anda bir kripto cüzdanına ve Web3 ekosistemine erişim sağlayabilecek. Ekstra bir uygulama indirmeye gerek kalmadan, eşler arası para transferi yapmak, merkeziyetsiz uygulamaları kullanmak ve blockchain tabanlı servisleri keşfetmek mümkün olacak.

3
Xiaomi telefonlara kripto hamlesi: Yüklü olarak gelecek

MİLYONLARCA CİHAZ, MİLYONLARCA KULLANICI

Xiaomi’nin küresel ölçekteki büyüklüğü düşünüldüğünde bu iş birliği azımsanacak gibi değil. Apple ve Samsung’un ardından dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumunda olan Xiaomi, küresel pazarın yüzde 13’ünden fazlasını elinde tutuyor. Bu da, söz konusu uygulamanın 100 milyondan fazla cihaza ulaşabileceği anlamına geliyor.

4
Xiaomi telefonlara kripto hamlesi: Yüklü olarak gelecek

Sei cephesi ise ortaklığı yalnızca telefonlarla sınırlı tutmak istemiyor. Şirket, Hong Kong ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinden başlayarak, Xiaomi’nin 20 bini aşkın mağazasında stablecoin ödemelerini devreye almayı hedefliyor. Plan hayata geçerse, tüketiciler USDC gibi stablecoin’lerle Xiaomi ürünlerini satın alabilecek ve işlemler Sei blok zinciri üzerinden tamamlanacak.

5
Xiaomi telefonlara kripto hamlesi: Yüklü olarak gelecek

“GEREKSİZ UYGULAMA” TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Ancak bu hamle herkes için olumlu karşılanmış değil. Özellikle uzun süredir Xiaomi kullanıcılarının şikâyetçi olduğu ön yüklü uygulamalar meselesi, bu iş birliğiyle yeniden gündeme geldi. Birçok kullanıcı açısından Sei uygulamasının, telefonda hiç kullanılmadan duran yazılımlar listesine eklenmesi muhtemel görünüyor.

Xiaomi son yıllarda bu konuda daha şeffaf bir politika izlemeye ve bazı iyileştirmeler yapmaya çalışmıştı. Buna rağmen, çoğu kullanıcının aşina olmadığı ya da kullanma ihtiyacı duymadığı kripto uygulamalarının varsayılan olarak yüklenmesi, bazı kesimlerce geri adım olarak yorumlanıyor.

