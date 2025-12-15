Gazianteplileri gururlandıran başarı! Tescilli yemek dünyanın en ünlü çorbalarını geride bıraktı

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan ve kent halkının kahvaltıda bile severek tükettiği beyran, dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından olan TasteAtlas tarafından "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde ikinci sırada yer aldı.

BEYRAN USTALARINDAN ÇARPICI YORUM: BEYRAN ÇORBA DEĞİL

Gaziantep'e özgü bir lezzet olan beyran yemeğinin dünyanın en iyi 2'inci yemeği seçilmesi beyran ustalarını sevindirmekle birlikte ana yemek olduğu için beyrana çorba denilmesine de karşı olduklarını ifade etti. Beyran yemeğinin çorba olmadığını ve kentin geleneksel en lezzetli yemeği olduğunu vurgulayan ustalar, beyranın Gaziantep'in vazgeçilmez en önemli yemeklerinden olduğuna dikkat çekti.

GÜÇLÜ AROMASI VE ŞİFASIYLA BİLİNİYOR

Kuzu eti, pirinç, baharat ve bol sarımsakla yüksek ateşte pişirilerek ağızları tatlandıran beyran, şifa niyetine de içiliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih edilen beyran, şifalı ve güçlü aromasıyla biliniyor.

Beyranın dünya çapında tanınmasına çok sevindiklerini belirten beyran ustaları, Gaziantep'in binlerce yıllık mutfak kültürünün, emeğinin ve ustalığının dünya sahnesinde tescillenmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

HEM EVLERDE HEM RESTORANLARDA PİŞİRİLİYOR

Beyran ustaları, hazırlanması saatler süren beyranın içerisindeki kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtiyor. Ustalar, Gaziantep'te evlerin yanı sıra hemen her lokanta ve restoranın menüsünde bulunan beyranın dünyada 2'inci sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Beyran ustalarından Ahmet Çadır, beyran yemeğinin dünyada 2'inci sırada yer almasının Gaziantep mutfağının gücünü bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi.

“12 SAAT EMEK VERİYORUZ”

Beyran yemeğinin Gaziantep mutfağına ait lezzetlerden olduğunu hatırlatan Çadır, "Gaziantep'te UNESCO tarafından koruma altında olan beyranımız dünyada ikinci çorba seçildi. Tabii buna üzülsek mi, sevinsek mi bilemedik. Çünkü biz beyranı Gaziantep olarak yemek olarak adlandırıyoruz. Ama dünyada ikinci çorba seçilmiş. İkinciliği de üzüldük. Çünkü bu yemeğin hakkı birinci olmalıydı. İnşallah önümüzdeki yıllarda birinci yemek veya birinci çorba listesinin en başında beyranı görürüz. Çünkü yüzyıllardır Gaziantep'te gelenek haline gelen şifa deposu, protein deposu, C vitamini deposu, antibiyotik deposu, doğal antibiyotiktir. Beyrana çorba denilmesinden neden hoşnut olmuyoruz. 12 saat biz buna emek veriyoruz. 12 saat boyunca bir çorba hazırlanmaz sanırım. 12 saat boyunca başında beklenilen bir yemeğin hazırlandığını düşünmüyorum. Yine de Gaziantep'imize hayırlı olsun. Herkesi Gaziantep'e bu lezzeti yemeye bekleriz" dedi.

"NEZLE VE GRİBE KARŞI DOĞAL KORUYUCU"

Beyran yemeğinin özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih edildiğini aktaran Çadır, "Kış başlayınca beyran Gazianteplinin haftada en az bir gün tükettiği yemektir. Çünkü biliyorsunuz Gaziantep'te kuru iklim mevcuttur. Kuru bir havada da hastalıklar daha çok yayılıyor. Onu önlemek için Gaziantepli beyran içerek önlem alıyor. Beyran yemeğinin içinde yağsız kuzu etleri var. Kuzunun boyun ve kürek eti var. 12 saat pişer. İçinde ilikli kemik suyu, et suyu var. Çok güzel aroması var. Sarımsak olsun, biber olsun, limon sıkıyoruz, C vitamini olsun. Beyran hem lezzetli hem şifalı bir yemek olduğundan şu an herkes tarafından çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Beyran yemeğinin dünyada 2'inci sırada yer almasından gurur duyduklarını belirten vatandaşlar ise ana yemek olduğu için beyrana çorba denilmesine de karşı olduklarını dile getirdi.