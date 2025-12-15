Menü Kapat
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

Aralık 15, 2025 15:24
1
Dünyanın en iyi tatlıları

Dünyanın en iyi tatlıları, yapılan değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Gastronomi dünyasının prestijli sitesi Taste Atlas küresel çapta yüzlerce ülkenin mutfağından ünlü tatlıları değerlendirdi. Ortaya çıkan sonuç ise yurdum insanını hiç şaşırtmadı. Çünkü “Dünyanın en iyi tatlıları” sıralamasında Türk tatlısı tüm rakiplerini geride bırakarak 1. oldu…

2
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

Taste Atlas’ın dünyanın en iyi tatlılarını seçmek için yaptığı puanlamada İngiltere, İtalya ve Fransa gibi birçok ünlü tatlıya ev sahipliği yapan mutfaklar yer aldı. Lezzet ve görüntüsüyle hafızalarda iz bırakan tatlılar teker teker değerlendirildi. İnce elenip sık dokunarak yapılan puanlamanın sonucunda Hatay ilinin eşsiz lezzeti Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Diğer yandan Künefeden sonra iki tatlı daha dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında ilk 10’a girmeyi başardı. İşte detaylar…

3
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI

1. Antakya Künefesi – Türkiye

Kadayıf, peynir, tereyağ ve şerbetin mükemmel bir uyumla bir araya geldiği Künefe tatlısı dünyanın en iyisi seçildi. İnce döşenmiş kadayıfların arasında yer alan tuzsuz koyun peyniri, çıtır çıtır kızaran kadayıflar, tereyağının mis kokusu ve yiyenlerin yemek zevkini arşa çıkaran şerbeti, künefenin kazandığı birinciliğin ne kadar haklı olduğunu göstermek için en büyük faktörler olarak gösterildi. Künefe tatlııs Taste Atlas’yan 5 üzerinden 4.51 puan aldı.

4
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere

İngiltere’nin sevilen tatlısı kaymağın zenginliğini dondurmanın pürüzsüz dokusuyla birleştiren enfes bir lezzet olarak tarif ediliyor. Puanı ise 4.49

5
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

3. Gelato al Pistacchio – İtalya

Süt, krema, toz şeker, yumurta sarısı ve doğal fıstık ezmesi ile hazırlanan tatlı İtalya kadar dünyanın pek çok bölgesinde de keyifle tüketiliyor. Taste Atlas’tan aldığı puan ise 4.45

6
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

4. Strudel di Mele – İtalya

Elmalı turtanın bir çeşidi olan ve İtalya’nın geleneksel lezzetleri arasında yer alan Strudel di Mele Dünyanın en iyi tatlıları listesinde 4.45 puanla 4. sırada yer alıyor.

7
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

5. Gaziantep Baklavası – Türkiye

4.42 puana sahip olan İnce açılmış baklava yufkası, Gaziantep’in tadına doyulmaz fıstıkları ve doğal üretim tereyağı ile hazırlanan Gaziantep Baklavası en iyi tatlılar listesinde 5. sıraya yerleşti.

8
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

6. Fıstıklı Sarma – Türkiye

Çay saati keyiflerinin, özel davetlerin ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan fıstıklı sarma yoğun fıstık aromasıyla dikkat çekiyor. Puanı ise 5 üzerinden 4.42.

9
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

7. Tembleque – Porto Riko

Porto Riko mutfağının en popüler tatlılarından biri olan Tembleque, Hindistan cevizi kullanılarak yapılıyor. Taste Atlas tarafından açıklanan puanı ise 4.42.

10
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

8. Crêpes Sucrées – Fransa

Fransa’nın sevilen tatlısı crêpes sucrées Türkiye’de de sevilerek tüketilen kreplerle hazırlanıyor. Özel sos ve meyvelerle zenginleştirilen tatlı Dünyanın en iyi tatlıları listesinde 4.39 puanla 8. sırada yer alıyor.

11
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

9. Tinginys – Litvanya

Genellikle bisküvi veya kraker, kakao, tereyağı, şeker ve katılaştırılmış sütle hazırlanan tinginys Litvanya’nın popüler tatlıları arasında yer alıyor. Puanı ise 5 üzerinden 4.39.

12
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz

Bir saatten fazla, elle çırpılmış bol miktarda yumurta sarısı ve şekerle yapılan ve az miktarda un içeren pão de ló de ovar 4.39 puanla dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında 4.39 puanla 10. sırada bulunuyor.

13
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

11. Cremolada – Peru: Puanı 4.38

12. Kladdkaka – İsveç: Puanı 4.36

13. Pavê – Brezilya Puanı 4.35

14. Pisang Goreng – Endonezya: Puanı 4.35

15. Carlota de Limón – Meksika Puanı 4.35

16. Vánoční Cukroví – Çekya Puanı 4.35

17. Nutella Crêpes – Fransa Puanı 4.34

18. Bambalouni – Tunus Puanı 4.34

19. Kunāfah – Mısır: Puanı 4.33

20. Soufflé au Chocolat – Fransa: Puanı 4.33

