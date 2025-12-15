Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk tatlısı İngiltere, İtalya ve Fransız mutfağını geride bırakıp 1. oldu

Taste Atlas’ın dünyanın en iyi tatlılarını seçmek için yaptığı puanlamada İngiltere, İtalya ve Fransa gibi birçok ünlü tatlıya ev sahipliği yapan mutfaklar yer aldı. Lezzet ve görüntüsüyle hafızalarda iz bırakan tatlılar teker teker değerlendirildi. İnce elenip sık dokunarak yapılan puanlamanın sonucunda Hatay ilinin eşsiz lezzeti Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Diğer yandan Künefeden sonra iki tatlı daha dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında ilk 10’a girmeyi başardı. İşte detaylar…