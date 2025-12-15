İki grup birbirine girdi, kavgayı bekçiler biber gazıyla ayırdı!

Bolu'da gece saatlerinde, Aktaş Mahallesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olay yerine gelen mahalle bekçileri, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Gazın etkisiyle taraflar birbirinden ayrılırken, bir bekçinin de gazdan etkilendiği görüldü. O anlar vatandaş kamerasına da yansıdı.