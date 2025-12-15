Yılbaşı gecesi ünlülerin kazanacağı ücret belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi

Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar belli oldu. Son yıllarda listenin ilk sırasında yer alan Tarkan, bu sırada zirveyi göğüsledi. Astronomik sahne ücretleri konuşulurken, maliyetler nedeniyle otel ve mekân sahipleriyle anlaşmakta zorluk çeken çoğu şarkıcının, talep ettikleri ücretlerde indirime gitmek zorunda kaldığı öğrenildi.

YILBAŞI GECESİNDE TARKAN ZİRVEDE

Yeni yılı sevenleriyle karşılamaya hazırlanan sanatçıların, astronomik sahne ücretlerinin perde arkası şaşırttı. Yaklaşık 26 milyon TL ile rekoru göğüsleyen Tarkan’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin, anlaşmalarını bir yıl önce ve dolar üzerinden yaptığı anlaşıldı.

Yeni yılı KKTC’de karşılamaya hazırlanan Tarkan, 600 bin dolar (25 milyon 548 bin lira) ile 2026’nın en yüksek sahne ücretini alan isim oldu. Tarkan'ı 450 bin dolar (19 milyon 200 bin lira) kazanan Mahsun Kırmızıgül ile 300 bin dolara (12 milyon 800 bin lira) imza atan Sibel Can takip etti.

Ebru Gündeş : 10 milyon lira (KKTC)

Yıldız Tilbe : 10 milyon lira (Gürcistan)

Gülşen : 8.5 milyon lira (KKTC)

Serkan Kaya : 8 milyon 516 bin lira (KKTC)