Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yılbaşı gecesi ünlülerin kazanacağı ücret belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi

Ünlülerin yılbaşı gecesi kazanacakları ücret belli oldu. Zirvede 600 bin dolar ile Tarkan yer alırken, Mahsun Kırmızıgül, Sibel Can ve Hadise gibi ünlü isimlerin de yılbaşı gecesi kazanacakları ücret dudak uçuklattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılbaşı gecesi ünlülerin kazanacağı ücret belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi
KAYNAK:
CNN Türk
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 11:55

Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar belli oldu. Son yıllarda listenin ilk sırasında yer alan , bu sırada zirveyi göğüsledi. Astronomik konuşulurken, maliyetler nedeniyle otel ve mekân sahipleriyle anlaşmakta zorluk çeken çoğu şarkıcının, talep ettikleri ücretlerde indirime gitmek zorunda kaldığı öğrenildi.

YILBAŞI GECESİNDE TARKAN ZİRVEDE

Yeni yılı sevenleriyle karşılamaya hazırlanan sanatçıların, astronomik sahne ücretlerinin perde arkası şaşırttı. Yaklaşık 26 milyon TL ile rekoru göğüsleyen Tarkan’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin, anlaşmalarını bir yıl önce ve dolar üzerinden yaptığı anlaşıldı.

Yılbaşı gecesi ünlülerin kazanacağı ücret belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi

Yeni yılı ’de karşılamaya hazırlanan Tarkan, 600 bin dolar (25 milyon 548 bin lira) ile 2026’nın en yüksek sahne ücretini alan isim oldu. Tarkan'ı 450 bin dolar (19 milyon 200 bin lira) kazanan ile 300 bin dolara (12 milyon 800 bin lira) imza atan Sibel Can takip etti.

Yılbaşı gecesi ünlülerin kazanacağı ücret belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi
  • Ebru Gündeş : 10 milyon lira (KKTC)
  • Yıldız Tilbe : 10 milyon lira (Gürcistan)
  • Gülşen : 8.5 milyon lira (KKTC)
  • Serkan Kaya : 8 milyon 516 bin lira (KKTC)
Yılbaşı gecesi ünlülerin kazanacağı ücret belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi
  • Özcan Deniz : 8 milyon lira (KKTC)
  • Bülent Ersoy : 7 milyon lira (Kayseri)
  • Funda Arar : 5 milyon lira (KKTC)
  • Sıla : 5 milyon lira (KKTC)
  • Candan Erçetin : 4 milyon lira (Sapanca)
ETİKETLER
#müzik
#tarkan
#kktc
#mahsun kırmızıgül
#sanatçı
#Sahne Ücretleri
#Yeniyıl
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.