Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Telefon üreticilerinden kullanıcıyı kızdıracak karar: 2026 'milat' olacak

Bellek modüllerindeki maliyet artışı, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştiriyor. Sızdırılan yeni raporlar, önümüzdeki yıl telefonlarda 16 GB RAM seçeneğinin rafa kalkacağını ve daha düşük donanımlı cihazların daha yüksek fiyatlarla satılacağını işaret ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 11:57

2026 yılına yaklaşırken akıllı telefon pazarında tüketicileri üzecek haberler gelmeye devam ediyor. Bellek modüllerinin artan maliyetleri, fiyat etiketlerine doğrudan yansımaya başladı bile.

Ancak sadece Türkiye gibi pazarlarda üreticiler için yeterli bir strateji olmayabilir. Tüketicilerin, kayda değer bir geliştirme sunmayan cihazlara yüksek meblağlar ödemek istememesi markaları farklı arayışlara itiyor.

Yeni ortaya çıkan sızıntılar, firmaların maliyetleri dengelemek adına donanım özelliklerinden, özellikle de kapasitesinden kısıntıya gideceğini gösteriyor.

Telefon üreticilerinden kullanıcıyı kızdıracak karar: 2026 'milat' olacak

16 GB RAM SEÇENEĞİ TARİH OLABİLİR

Güney Koreli blog platformu Naver’da yer alan bir iddiaya göre, 16 GB RAM’e sahip akıllı telefonlar 2026 yılında neredeyse tamamen piyasadan silinebilir. Bu kapasitenin yalnızca üreticiye özel çok sınırlı modellerde kalacağı, genel pazarda ise bulunurluğunun biteceği öne sürülüyor.

Kaynağın paylaştığı verilere göre, günümüzde standart hale gelmeye başlayan yüksek bellekler yerine 4 GB RAM modelleri yeniden yaygınlaşabilir. Daha da endişe verici olan detay ise kullanıcıların daha düşük belleğe sahip telefonlar için mevcut modellerden daha fazla para ödemek zorunda kalma ihtimali.

Telefon üreticilerinden kullanıcıyı kızdıracak karar: 2026 'milat' olacak

DÜŞÜK DONANIMA YÜKSEK FİYAT DÖNEMİ

Raporda yer alan planlamaya göre, 12 GB RAM barındıran akıllı telefonların üretimi yüzde 40 oranında azaltılarak yerini 6 GB veya 8 GB seçeneklerine bırakacak.

Benzer bir kaderi 8 GB modeller de paylaşacak gibi görünüyor. Bahsi geçen modellerin yüzde 50 oranında kısılarak 4 GB veya 6 GB varyasyonları ile değiştirilmesi bekleniyor. Sektörde yaşanan darboğazın temel sebebi olarak, birden fazla endüstride belleğe duyulan talebin artması ve bunun sonucunda oluşan tedarik sıkıntısı gösteriliyor.

KRİZ BİLGİSAYAR PAZARINI DA VURDU

Tedarik zincirindeki sıkıntılar sadece telefonlarla sınırlı değil. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, Dell ve Lenovo gibi dev PC üreticileri de müşterilerine yaklaşan fiyat artışlarını bildirmeye başladı.

Dell cephesinde bilgisayar fiyatlarının yüzde 15 ila 20 oranında artması bekleniyor. Öte yandan Samsung'un da bazı ülkelerdeki Galaxy serisi telefonları için fiyat artışı planladığı konuşulanlar arasında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Abdulkadir Karagöz: Tam bağımsızlık yolunda, tarım teknolojileri ile dönüşüm zamanı
ETİKETLER
#Teknoloji
#akıllı telefon
#fiyat artışı
#ram
#Donanım
#Tedarik Sıkıntısı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.