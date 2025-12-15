Telefon üreticilerinden kullanıcıyı kızdıracak karar: 2026 'milat' olacak

2026 yılına yaklaşırken akıllı telefon pazarında tüketicileri üzecek haberler gelmeye devam ediyor. Bellek modüllerinin artan maliyetleri, fiyat etiketlerine doğrudan yansımaya başladı bile.

Ancak sadece fiyat artışı Türkiye gibi pazarlarda üreticiler için yeterli bir strateji olmayabilir. Tüketicilerin, kayda değer bir geliştirme sunmayan cihazlara yüksek meblağlar ödemek istememesi markaları farklı arayışlara itiyor.

Yeni ortaya çıkan sızıntılar, firmaların maliyetleri dengelemek adına donanım özelliklerinden, özellikle de RAM kapasitesinden kısıntıya gideceğini gösteriyor.

16 GB RAM SEÇENEĞİ TARİH OLABİLİR

Güney Koreli blog platformu Naver’da yer alan bir iddiaya göre, 16 GB RAM’e sahip akıllı telefonlar 2026 yılında neredeyse tamamen piyasadan silinebilir. Bu kapasitenin yalnızca üreticiye özel çok sınırlı modellerde kalacağı, genel pazarda ise bulunurluğunun biteceği öne sürülüyor.

Kaynağın paylaştığı verilere göre, günümüzde standart hale gelmeye başlayan yüksek bellekler yerine 4 GB RAM modelleri yeniden yaygınlaşabilir. Daha da endişe verici olan detay ise kullanıcıların daha düşük belleğe sahip telefonlar için mevcut modellerden daha fazla para ödemek zorunda kalma ihtimali.

DÜŞÜK DONANIMA YÜKSEK FİYAT DÖNEMİ

Raporda yer alan planlamaya göre, 12 GB RAM barındıran akıllı telefonların üretimi yüzde 40 oranında azaltılarak yerini 6 GB veya 8 GB seçeneklerine bırakacak.

Benzer bir kaderi 8 GB modeller de paylaşacak gibi görünüyor. Bahsi geçen modellerin yüzde 50 oranında kısılarak 4 GB veya 6 GB varyasyonları ile değiştirilmesi bekleniyor. Sektörde yaşanan darboğazın temel sebebi olarak, birden fazla endüstride belleğe duyulan talebin artması ve bunun sonucunda oluşan tedarik sıkıntısı gösteriliyor.

KRİZ BİLGİSAYAR PAZARINI DA VURDU

Tedarik zincirindeki sıkıntılar sadece telefonlarla sınırlı değil. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, Dell ve Lenovo gibi dev PC üreticileri de müşterilerine yaklaşan fiyat artışlarını bildirmeye başladı.

Dell cephesinde bilgisayar fiyatlarının yüzde 15 ila 20 oranında artması bekleniyor. Öte yandan Samsung'un da bazı ülkelerdeki Galaxy serisi telefonları için fiyat artışı planladığı konuşulanlar arasında.