TGRT Haber
Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir üretici, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için alışılmışın dışında bir yöntem seçti. Kovankaya köyünde yaşayan Kemal Diril, kış aylarında arı kovanlarını evinin en büyük ve en güzel odası olan misafir odasına taşıdı. Beş ay boyunca evde kalacak olan arılar, ilkbaharda yeniden doğaya bırakılacak. Peki bu süreçte gerçekleşen bal üretiminin sırrı ne? 

İşte sıfırdan kilosu 10 bin TL'ye uzanan o yolculuğun detayları...

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir üreticisi, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Üretici, evinin en güzel noktası olan misafir odasını bal arılarına tahsis etti.

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR 

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Diril ailesi, bal arılarına gözü gibi bakıyor. Aile, kış aylarında yaban hayvanlardan bal arılarını korumak için evin en büyük odası olan misafir odasını bal arılarına ayırdı. 

 

 

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Kapı ve pencereleri kapatıp demir parmaklı bir pencereyi açık bırakan Kemal Diril, bal arılarını üzerini battaniye ve ardından çadırla kapattıktan sonra kışlağa bıraktı. 5 ay boyunca evin en güzel odasında kalacak olan bal arıları ilkbahar aylarında tekrar dışarı çıkarılıp başka yere bırakılacak.
 

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

DÜNYANIN EN PAHALI BALI OLARAK GEÇİYOR

Yıllardır burada yaşadığını belirten Kemal Diril, bal arılarına gözü gibi baktığını ve hakiki organik bal ürettiğini ifade etti. Diril, ''Babam kalıyordu burada. Babam ölünce biz buraya yerleştik iki katlı evimiz var. Adından da anlaşılacağı gibi Kovankaya köyü yani karakovan balının üretildiği ilk yer burası. Buradaki bal dünyanın en pahalı balı olarak geçiyor. 

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Kilosunu 10 bin liradan satıyoruz, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Duman dahi vermiyoruz. Doğal kendi halinde balı üretiyor. Geçen yıl ilaç kullandım. Çoğu bal arısı telef oldu bu yıl kullanmadım bir şey olmadı. 

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

40 arılı karavanım var. Hepsine birer isim ve numara verdim. Bazı bal arıları tembel bu yüzden onların oğul vermesini istemiyorum. Yoktan satılıyor burası el değmemiş.

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

