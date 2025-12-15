Kilosunu 10 bin liradan satıyor! Balın sırrı misafir odasındaki battaniyenin altında gizli

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir üretici, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için alışılmışın dışında bir yöntem seçti. Kovankaya köyünde yaşayan Kemal Diril, kış aylarında arı kovanlarını evinin en büyük ve en güzel odası olan misafir odasına taşıdı. Beş ay boyunca evde kalacak olan arılar, ilkbaharda yeniden doğaya bırakılacak. Peki bu süreçte gerçekleşen bal üretiminin sırrı ne?



İşte sıfırdan kilosu 10 bin TL'ye uzanan o yolculuğun detayları...