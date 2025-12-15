Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe kasımda fazla verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Kasım ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250,1 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 419,6 milyar TL ve bütçe fazlası 169,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 132,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 287,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Kasım ayında 16 milyar 646 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Kasım ayında 169 milyar 486 milyon TL fazla verdi. 2024 yılı Kasım ayında 129 milyar 652 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2025 yılı Kasım ayında 287 milyar 408 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 250 milyar 103 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 117 milyar 922 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 132 milyar 181 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Kasım ayında 1 trilyon 250 milyar 103 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında ise 956 milyar 105 milyon TL harcama yapıldı. Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 8,6 iken 2025 yılında yüzde 8,5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 oranında artarak 1 trilyon 132 milyar 181 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 8,2 iken 2025 yılında yüzde 8,9 oldu.

Bütçe Gelirleri Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 419 milyar 589 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 272 milyar 481 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 118 milyar 628 milyon TL oldu.

2024 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 939 milyar 460 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 51,1 oranında artarak 1 trilyon 419 milyar 589 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 11,1 iken 2025 yılında yüzde 11,1 oldu. 2025 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,3 oranında artarak 1 trilyon 272 milyar 481 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 11,1 iken 2025 yılında yüzde 11,4 oldu.

2025 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842,6 milyar TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571,6 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 904,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 666,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 270 milyar 991 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 81 milyar 733 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 666 milyar 720 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 12 trilyon 842 milyar 574 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 937 milyar 710 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 10 trilyon 904 milyar 864 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 oranında artarak 12 trilyon 842 milyar 574 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 oranında artarak 10 trilyon 904 milyar 864 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 11 trilyon 571 milyar 584 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 10 trilyon 2 milyar 2 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 262 milyar 390 milyon TL oldu.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri 7 trilyon 793 milyar 286 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 48,5 oranında artarak 11 trilyon 571 milyar 584 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Kasım dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 oranında artarak 10 trilyon 2 milyar 2 milyon TL oldu.