10°
Dul ve yetim maaş zammı 2026 Ocak: Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

Dul ve yetim maaş zammı, Ocak ayına kısa bir zaman kala gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zamlarıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da artacak. Dul ve yetim maaşları hisse oranına göre %25, 50 ve 70 oranında değişiklik gösteriyor. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emeklilerin alacağı zam oranları kesinlik kazanacak. Emekli maaşları, geride kalan 5 aylık enflasyona göre şimdiden yüzde 11,21 oranında zam almayı garantiledi. Zam oranına göre yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Dul ve yetim maaşları 2026 ne kadar olacak? İşte, dul ve yetim maaş zammı gelişmeleri…

Dul ve yetim maaş zammı 2026 Ocak: Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 11:29

Dul ve yetim maaşına yapılacak olan zam için Aralık ayı rakamlarının açıklanması bekleniyor. 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Ocak dul ve yetim maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacağı belli olacak. Geçtiğimiz yıl emekli maaşlarına yüzde 16.67 oranında artış yapılmış ve bu oranda dul ve yetim maaşları da artmıştı. Bu yıl ise emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zam almayı garantiledi. Peki Dul ve yetim zammı 2026 ne kadar olacak? İşte, dul ve yetim maaşları için yapılan hesaplama...

Dul ve yetim maaş zammı 2026 Ocak: Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI 2026 OCAK

Dul ve yetim maaşlarına yapılacak olan zam, emekli aylıklarına uygulanan artış ile birlikte paralel bir şekilde ilerliyor. Bu kapsamda dul ve yetim maaşına 2026 Ocak ayında yapılacak olan zam, Temmuz ayından Aralık ayına kadar geçen 6 aylık süredeki Tüketici Fiyat Endeksi () değişime göre şekillenecek.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak ölçüldü. Son 5 aylık enflasyon oranları ise şöyle:

  • Kasım: %0.87
  • Ekim: %2.55
  • Eylül: %2.23
  • Ağustos: %2.04
  • Temmuz: %2.06
Dul ve yetim maaş zammı 2026 Ocak: Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarına yapılacak olan zam 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Şu an itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21 oranında zam kesinleşti. Bu kapsamda dul ve yetim aylığı alanlar da yüzde 11,21 oranında zam almayı kesinleştirdiler. Örneğin 10 bin lira dul maaşı alan hak sahibinin bu orana göre maaşı 1.221 lira yükselelecek ve 11.221 lira olacak.

Dul ve yetim maaş zammı 2026 Ocak: Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR 2025?

Dul ve yetim maaşları yüzde 25, 50 ve 75 hisse oranına göre değişiklik gösteriyor. 2025 Temmuz ayında yapılan zammın ardından dul ve yetim maaşları şöyle olmuştu:

  • Yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşları 4.425 TL ile 16.277 TL arasında değişiyor.
  • Yüzde 50 hisse oranına göre dul ve yetim maaşları 8.849 TL ile 30.579 TL arasında değişiyor.
  • Yüzde 75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşları 11.303 TL ile 50.807 TL arasında değişiyor.
