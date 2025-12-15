Dul ve yetim maaş zammı 2026 Ocak: Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

Dul ve yetim maaşına yapılacak olan zam için 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından 2026 Ocak dul ve yetim maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacağı belli olacak. Geçtiğimiz yıl emekli maaşlarına yüzde 16.67 oranında artış yapılmış ve bu oranda dul ve yetim maaşları da artmıştı. Bu yıl ise emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zam almayı garantiledi. Peki Dul ve yetim maaş zammı 2026 ne kadar olacak? İşte, dul ve yetim maaşları için yapılan hesaplama...

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI 2026 OCAK

Dul ve yetim maaşlarına yapılacak olan zam, emekli aylıklarına uygulanan artış ile birlikte paralel bir şekilde ilerliyor. Bu kapsamda dul ve yetim maaşına 2026 Ocak ayında yapılacak olan zam, Temmuz ayından Aralık ayına kadar geçen 6 aylık süredeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişime göre şekillenecek.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak ölçüldü. Son 5 aylık enflasyon oranları ise şöyle:

Kasım: %0.87

Ekim: %2.55

Eylül: %2.23

Ağustos: %2.04

Temmuz: %2.06

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarına yapılacak olan zam 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Şu an itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21 oranında zam kesinleşti. Bu kapsamda dul ve yetim aylığı alanlar da yüzde 11,21 oranında zam almayı kesinleştirdiler. Örneğin 10 bin lira dul maaşı alan hak sahibinin bu orana göre maaşı 1.221 lira yükselelecek ve 11.221 lira olacak.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR 2025?

Dul ve yetim maaşları yüzde 25, 50 ve 75 hisse oranına göre değişiklik gösteriyor. 2025 Temmuz ayında yapılan zammın ardından dul ve yetim maaşları şöyle olmuştu: