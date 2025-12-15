Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Ege Yapı, TÜBİTAK desteğiyle azaltılan karbon salımlı konutların prototipine geçiyor

Ege Yapı, iştiraki Kapasite AŞ: üzerinden hayata geçirdiği TÜBİTAK destekli proje kapsamında konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmaya yönelik yürüttüğü analiz ve modelleme çalışmalarının ara sonuçlarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ege Yapı, TÜBİTAK desteğiyle azaltılan karbon salımlı konutların prototipine geçiyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 11:20

Dr. Haldun Ersen liderliğinde ilerleyen proje; BIM modellemesi çerçevesinde, geliştirilen bir yazılım olan ROR 360 ile konutlarda ile enerji verimliliğinin ölçümü yapılıyor. Proje kapsamında mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan işletme süreçlerine kadar tüm aşamaları ölçen ve değerlendiren ROR 360, karbon salımını azaltan ve enerji verimliliğini arttıran malzemeler ile tasarım modellerini entegre ederek (Revit) ilk fazda prototipinde %10 karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Gayrimenkul sektöründe 20 yıldır güvenilir projelere imza atan Ege Yapı, destekli “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” kapsamında yürütülen araştırmanın ara aşama bulgularını paylaştı. Şehircilik, yapı teknolojileri ve alanlarındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle ele alan proje, konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

2023 yılında başlatılan çalışma, proje yürütücüsü Dr. Haldun Ersen liderliğinde ilerliyor. Analiz ve modelleme temelli proje; mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan elektrik-mekanik sistemlere, inşaat sürecinden işletmeye kadar tüm aşamalarda karbon salımını minimize etmeye yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor. Projenin ilk faz hedefi, her bir konut üretiminde karbon salımını %10 ‘ a kadar azaltmak olarak belirlendi.

Proje, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), GEF, UNEP ve Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar inisiyatifi ile aynı yönde ilerliyor. Avrupa Birliği’nin 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda Türkiye’de tüm sektörlerde beklenen dönüşüm sürecinde, küresel karbon salımının yaklaşık %40’ını oluşturan bina ve yerleşimlerin kritik rolüne dikkat çekiliyor.

Dr. Haldun Ersen’ in proje yürütücülüğünde yazılım ekibi ve Ege Yapı tasarım ekibinin geliştirdiği model, Türkiye’nin farklı iklim bölgelerine uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor. Saha verileri, İstanbul’a özgü tip projeler üzerinden değerlendirilerek düşük karbonlu tasarım alternatifleri ortaya konuyor.

“Prototip üretime geçiyoruz”

Ege Yapı Dizayn Ofis Müdürü Suna Mutlu , proje kapsamında geliştirilen yazılım ve prototip konut modeliyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Geliştirdiğimiz yazılım ve prototip konut modeli, Türkiye’nin farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen sürdürülebilir çözümler üretiyor. Çevresel etkisi düşük malzeme kullanımını esas alan bir anlayışla ilerliyoruz. İstanbul özelinde yaptığımız tip proje analizleriyle karbon salımını etkileyen tüm parametreleri inceliyor, enerji tüketimini azaltan tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte geliştirdiğimiz ROR360 yazılımı ile düşük karbonlu konut modelleri üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını başlattık. İlk prototip İstanbul’da üretilecek. Proje tamamlandığında Türkiye’nin düşük karbonlu şehirler hedefi için önemli bir katkı oluşacağını öngörüyoruz.”

Ege Yapı, TÜBİTAK desteğiyle azaltılan karbon salımlı konutların prototipine geçiyor

Proje yürütücüsü Dr. Haldun Ersen ise projenin geldiği nokta ile ilgili şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Ege Yapı ile TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz ‘Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” her bir konut üretiminde karbon salımını %10 azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu girişimin, hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilir yaşam çözümlerine katkı sunmayı amaçlayan ilk proje olması nedeniyle de oldukça önemli gelişmelere yol açması bekleniyor. BIM çerçevesinde üretilen projenin gerek ülkemiz gerekse dünyamız için iklim değişikliğine katkı sağlayacak bir proje olarak konut üretimi ve gayrimenkul sektörüne, inşaat malzemeleri üretim sektörüne ve mimarlık sektörüne önemli vizyon katması bekleniyor. Projenin ulusal bir proje olması yönünde girişimlerin olduğunu belirten Ersen, ayrıca Dünya Bankası ve EBRD gibi kuruluşlardan da projeye hibe alınmasının önemli bir gelecek vizyonuna imza atılabileceğini düşünüyoruz.

ETİKETLER
#konut
#sürdürülebilirlik
#tübitak
#bim
#enerji verimliliği
#Karbon Salımı
#Ege Yapı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.