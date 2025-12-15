Menü Kapat
Sadece bunaltmıyor, gelişimi de durduruyor: İşte sıcak havaların çocuklara acı faturası

New York Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, 30 dereceyi aşan sıcaklıkların çocukların okuma ve sayısal yeteneklerini ciddi oranda düşürdüğünü ve gelişimsel süreçlere darbe vurduğunu ortaya koydu.

New York Üniversitesi (NYÜ) bünyesinde gerçekleştirilen yeni bir bilimsel çalışma, küresel ısınmanın insan yaşamı üzerindeki etkilerine dair endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırma, yükselen sıcaklıkların yalnızca fiziksel sağlığı tehdit etmekle kalmayıp çocukların zihinsel gelişimini erken yaşlardan itibaren sekteye uğrattığını gözler önüne serdi.

Independent'in haberine göre, aşırı sıcak ortamlarda büyüyen çocukların okuma ve sayısal beceriler gibi temel gelişimsel dönüm noktalarına ulaşma ihtimalinin düştüğü kanıtlandı.

Sadece bunaltmıyor, gelişimi de durduruyor: İşte sıcak havaların çocuklara acı faturası

SICAKLIK ARTTIKÇA ÖĞRENME KAPASİTESİ DÜŞÜYOR

Elde edilen verilere göre, ortalama sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyrettiği bölgelerde yaşayan çocuklar, daha serin iklimlerdeki yaşıtlarına kıyasla ciddi bir dezavantaj yaşıyor. Belirtilen sıcaklık değerlerine maruz kalan çocukların, gelişimsel hedefleri tutturma olasılığının yüzde 5 ila yüzde 7 oranında azaldığı tespit edildi.

NYU Steinhardt Uygulamalı Psikoloji Bölümü Yardımcı Doçenti ve çalışmanın baş yazarı Jorge Cuartas, araştırmanın aşırı ısınmanın dünya genelinde çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dair hayati bilgiler sunduğunu ve konunun ciddiyetini vurguladı.

Sadece bunaltmıyor, gelişimi de durduruyor: İşte sıcak havaların çocuklara acı faturası

EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİYİ KATLIYOR

Sıcak hava dalgalarının yol açtığı negatif tablo, sosyoekonomik şartlara göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı hanelerde, temiz suya erişimi kısıtlı bölgelerde ve yoğun kentsel alanlarda yaşayan çocuklarda gelişim geriliği çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor.

6 ÜLKE VE 19 BİN ÇOCUK İNCELENDİ

Araştırmacılar, çalışmanın kapsamını oldukça geniş tutarak farklı coğrafyalardan verileri analiz etti. Avrupa'dan Gürcistan, Orta Doğu'dan Filistin ve Afrika kıtasından Gambiya, Madagaskar, Malavi ile Sierra Leone olmak üzere toplamda 6 farklı bölgedeki durum mercek altına alındı.

Çalışma kapsamında, 3 ve 4 yaşlarındaki 19 bin 600'den fazla çocuğun verileri incelenerek sıcaklık artışının bilişsel gelişim üzerindeki tahribatı somutlaştırıldı.

