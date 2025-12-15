Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Gülter, hakimlik ifadesinde 'Benim herhangi bir şeyden korkum yok" dedi. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı TGRT Haber'e bağlandı: Yarın canlı yayında her şeyi anlatacağım" dedi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yalova’daki evinin teras penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Tuğyan Ülkem Gülter ile yurt dışına kaçmaya çalışan arkadaşı Sultan Nur Ulu, sanatçının, kızı tarafından itilerek öldürüldüğünü itiraf etti. Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde ise tüm suçlamaları reddetti.

Annesinin düştüğü anı görmediğini belirten Gülter, "Sultan gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakar, bende o sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde güm diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince koş diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direk aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum." dedi.