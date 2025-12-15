Ucuza kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar 11.392 TL'den başlıyor!

Kategoriler
Türkiye genelinde konut kiralarında fiyatlar artmaya devam ederken, Kasım 2025 itibarıyla daire nitelikli konutların ortalama kirası, yıllık bazda %27,82 artarak 23 bin 805 TL oldu. Buna karşın bazı şehirlerde kira artışları hem yıllık enflasyonun hem de Türkiye ortalamasının altında kalmış durumda. Peki kira artış hızının görece düşük kaldığı bu iller hangileri? İşte özellikle büyükşehirlerden taşınmayı düşünenler için fikir verebilecek 'makul fiyattaki kiralık evler' rehberinin detayları..
Kasım 2025 verilerine göre yıllık kira artış oranı en düşük şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle:
1-Hatay: 17.277 TL (%8,42)
2-Kilis: 9.554 TL (%8,75)
3-Osmaniye: 15.096 TL (%10,55)
4-Bayburt: 13.082 TL (%11,97)
5-Gaziantep: 18.090 TL (%14,63)
6-Hakkâri: 11.392 TL (%14,95)
7-Adıyaman: 14.197 TL (%15,22)
8-Çankırı: 17.445 TL (%16,56)
9-Eskişehir: 18.131 TL (%16,90)
10-Malatya: 15.736 TL (%18,23)
11-Tunceli: 23.785 TL (%18,47)
12-Bartın: 19.524 TL (%19,14)
13-Konya: 21.103 TL (%19,44)
14-Gümüşhane: 15.331 TL (%20,64)
15-Erzurum: 16.800 TL (%20,78)
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep gibi Suriye’ye yakın şehirlerde kira artış hızının düşük kalması dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, Suriye’de istikrar ortamının yavaş yavaş oluşmasıyla birlikte geri dönüşlerin de hızlandığını belirterek, “Bu durum, sınıra yakın illerde de konut talebini düşürdü. Böylece kiralık piyasasında arz sıkıntısı azalmaya başladı ve kiralar üzerindeki baskı da hafifledi” diye konuşuyor.
Kira artışı en düşük olanlar arasında Hatay ve Gaziantep’in yanı sıra Eskişehir, Malatya, Konya ve Erzurum gibi “büyükşehir” statüsündeki iller de bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu illerde de arz-talep dengesinin daha uyumlu olduğunu, bu sebeple kiralarda da artış hızının yavaş olduğunu aktarıyor.
Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara ve Ege Bölgesindeki illerin ise listede yer almadığı görülüyor. Konut piyasasının en hareketli olduğu mega kent İstanbul’da ise yıllık kira artışı %39,95 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem yıllık enflasyon hem de kira artışında Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.