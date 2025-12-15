Ucuza kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar 11.392 TL'den başlıyor!

BÜYÜKŞEHİRLER DE VAR

Kira artışı en düşük olanlar arasında Hatay ve Gaziantep’in yanı sıra Eskişehir, Malatya, Konya ve Erzurum gibi “büyükşehir” statüsündeki iller de bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu illerde de arz-talep dengesinin daha uyumlu olduğunu, bu sebeple kiralarda da artış hızının yavaş olduğunu aktarıyor.

MARMARA VE EGE YOK!

Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara ve Ege Bölgesindeki illerin ise listede yer almadığı görülüyor. Konut piyasasının en hareketli olduğu mega kent İstanbul’da ise yıllık kira artışı %39,95 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem yıllık enflasyon hem de kira artışında Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.