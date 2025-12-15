Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Disney ile Google arasında 'Star Wars' ve 'Deadpool' krizi

Disney, Google’ın yapay zeka aracı Veo ile üretilen ve kendi karakterlerini içeren videoların YouTube'dan kaldırılması için ihtarname gönderdi. Veo ile Deadpool ve Star Wars gibi filmlerin karakterleri oluşturulabiliyordu.

Eğlence endüstrisinin en büyük oyuncularından biri olan , sahibi olduğu karakterlerin ’ın modelleriyle izinsiz bir şekilde videolara dönüştürülmesine karşı harekete geçti.

Çarşamba günü Google’a bir ihtarname gönderen şirket, telif haklarının ihlal edildiğini öne sürerek ilgili içeriklerin derhal kaldırılmasını talep etti.

Disney ile Google arasında 'Star Wars' ve 'Deadpool' krizi

MİCKEY MOUSE VE STAR WARS KARAKTERLERİ HEDEFTE

Disney tarafından Google’a iletilen raporda, özellikle üzerinde yer alan ve şirketin ikonik karakterlerini içeren videolara ait bağlantılar işaretlendi. Söz konusu içeriklerde Mickey Mouse, Deadpool, The Simpsons ailesi ve Star Wars evreninden karakterlerin yer aldığı belirtiliyor.

Üstelik bahsi geçen videoların büyük bir çoğunluğunun, bizzat Google’ın geliştirdiği yapay zeka video oluşturma aracı Veo kullanılarak üretildiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla ilgili bağlantılara tıklayan kullanıcılar, içeriğe ulaşmak istediklerinde "Bu video, Disney tarafından yapılan bir talebi nedeniyle artık mevcut değil" uyarısı ile karşılaşıyor.

Disney ile Google arasında 'Star Wars' ve 'Deadpool' krizi

Konuya ilişkin Google cephesinden yapılan açıklamada ise tansiyonu düşürecek ifadelere yer verildi. Şirket, Disney ile uzun süredir devam eden ve karşılıklı faydaya dayanan bir ilişkileri olduğunu, sorunun çözümü için görüşmelerin süreceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, yapay zeka modellerinin inşasında açık internetteki kamuya açık verilerin kullanıldığı savunulurken, hak sahiplerine içerikleri üzerinde kontrol sağlayan Content ID gibi telif hakkı kontrollerinin devrede olduğu vurgulandı.

Öte tarafta Disney, taleplerini yalnızca mevcut videoların kaldırılmasıyla sınırlı tutmuyor. Google’ın yapay zeka araçlarının Disney mülkiyetindeki karakterleri üretmesini engelleyecek güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesini ve şirketin karakterlerinin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmamasını da şart koşuyor.

