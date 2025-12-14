Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları sorgulama anadolu.edu.tr | AÖF güz dönemi vize sonuçları 2025 açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Açıktan eğitim alarak üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarından mezun olmayı hedefleyen adaylar geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavlara katıldı. Açıköğretim sınavları değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Vize ve final ortalaması 35’in altına kalan öğrenciler dönem sonunda başarısız sayılacak. Başarısız öğrenciler için AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı yapılmazken bahar döneminin tamamlanmasının ardından yaz okulu sınavları yapılacak. Peki AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin son durum…

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık’ta tamamlandı. Sınavların değerlendirme işlemleri başlarken sonuçlar henüz erişime açılmadı. Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçlarının en geç 19 Aralık cuma gününe kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı girişiyle sonuç ekranına ulaşabilecek. Adaylar, sonuç ekranında sınavdan elde ettikleri toplam puanı ve doğru yanlış cevap sayısını görüntüleyebilecek.

VİZE SINAVLARI YÜZDE 30 ETKİLİ OLACAK

AÖF dönem sonu puan hesaplaması yapılırken vize (ara) sınavlar %30 etkili oluyor. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen finaller ise %70 ortalamaya katkı yapacak.

Sınavların değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Adayların dönem sonunda başarılı olabilmeleri için ders geçme notu alt sınırı olan 35’i yakalamaları gerekiyor.

2025 AÖF PUAN HESAPLAMASI

AÖF’te öğrencilerin not ortalamaları, harf notunu belirliyor. Yıl sonu not ortalaması ilgili dersten 84.00 - 100 arası olanlar AA harf notuna sahip oluyor. Dönem sonu puan ortalaması hesaplanırken vize sınavları %30, dönem sonu (final) sınavları ise %70 etkili olacak.

Örneğin vize sınavından 60 puan ve finalden 50 puan alan öğrencinin puanı hesaplanırken vize sınavından gelen 18 puan ve finalden gelen 35 puanla birlikte toplam not ortalaması 53’e ulaşacak ve dersi başarıyla tamamlayacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak sınav takvimi daha önce duyurulmuştu. Güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak’ta, bahar dönemi ara sınavları 04-05 Nisan’da ve final sınavları ise 09-10 Mayıs’ta düzenlenecek. Güz ve bahar döneminin tamamlanmasının ardından başarısız öğrenciler için yaz okulu sınavları ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.