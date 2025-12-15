Revna Sarıgül boşanmak için 1.5 milyar istedi, Ömer Sarıgül yeni teklifle gitti

Ömer Sarıgül'e, boşanma davası açan Revna Sarıgül'ün, boşanmak için 1.5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka istemesi gündeme oturmuştu. Ömer Sarıgül'ün teklifi çok bulduğu ve yeni bir rakamla gittiği iddia edildi.

REVNA SARIGÜL'ÜN TEKLİFİNE ÖMER SARIGÜL'DEN YENİ TEKLİF

Ömer Bey, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka olarak önerdiği iddia edildi. Ayrıca, şu anda oturdukları evin kullanımı, evin aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi bütün giderleri, çocukların eğitim hayatı boyunca okul ücretleri, yaz okulu ücretleri, servis ücretleri ve sağlık sigortası ödemelerini de üstlenmeyi taahhüt etmiş.

Revna Sarıgül'ün bu teklife sıcak bakmadığı ve pazarlığa da yanaşmadığı iddia edildi. İki çocukları bulunan çiftin boşanma sürecinin daha çok konuşuşacağı iddia edildi.

Bu arada Revna Sarıgül, eşine uzaklaştırma kararı aldırttığı için çocuklar bir süredir babasıyla görüşemiyor ve bundan sonra neler yaşanacağı da belli değil.