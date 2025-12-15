Menü Kapat
10°
 | Dilek Ulusan

Revna Sarıgül boşanmak için 1.5 milyar istedi, Ömer Sarıgül yeni teklifle gitti

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'e 2019 yılında evlendiği eşi Revna Sarıgül boşanma davası açtı. İddialara göre; Sarıgül, 3 milyon 150 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat istedi. Ömer Sarıgül, avukatı aracılığıyla mahkemeye yeni bir teklif sundu.

Sabah
15.12.2025
saat ikonu 10:01
15.12.2025
saat ikonu 10:04

Ömer Sarıgül'e, davası açan Revna Sarıgül'ün, boşanmak için 1.5 milyar lira ve ayda 3 milyon 300 bin lira istemesi gündeme oturmuştu. Ömer Sarıgül'ün teklifi çok bulduğu ve yeni bir rakamla gittiği iddia edildi.

REVNA SARIGÜL'ÜN TEKLİFİNE ÖMER SARIGÜL'DEN YENİ TEKLİF

Ömer Bey, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka olarak önerdiği iddia edildi. Ayrıca, şu anda oturdukları evin kullanımı, evin aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi bütün giderleri, çocukların eğitim hayatı boyunca okul ücretleri, yaz okulu ücretleri, servis ücretleri ve sağlık sigortası ödemelerini de üstlenmeyi taahhüt etmiş.

Revna Sarıgül'ün bu teklife sıcak bakmadığı ve pazarlığa da yanaşmadığı iddia edildi. İki çocukları bulunan çiftin boşanma sürecinin daha çok konuşuşacağı iddia edildi.

Bu arada Revna Sarıgül, eşine uzaklaştırma kararı aldırttığı için çocuklar bir süredir babasıyla görüşemiyor ve bundan sonra neler yaşanacağı da belli değil.

