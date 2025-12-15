Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter camı kırarak içeri girdi! Tüm delilleri ve altınları topladı

Sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter geldi. Tuğberk Yağız'ın annesinin hayatını kaybetmesinin ardından evine camı kırarak girdiği altın, para ile delil olabilecek eşyaları aldığı öne sürüldü. A

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 09:36

Evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu sefer ise Nur Viral ile Sen İstersen programında Güllü'nün oğluna ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANDI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'da bulunan evinin pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şikayetler dosyaya eklendi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter camı kırarak içeri girdi! Tüm delilleri ve altınları topladı

Güllü'nün öldüğü gece evde bulunan Nur Sultan Ulu ifadesinde cinayeti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın işlediğini itiraf etti. Ulu ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk. Tuğyan o kadar abartılı davranıyordu ki inanamadım" dedi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER EVDEKİ BÜTÜN DELİLLERİ TOPLADI

Nur Viral ile Sen İstersen programında, Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter camı kırarak içeri girdi! Tüm delilleri ve altınları topladı

Ferdi Aydın, programda yaptığı açıklamada, "Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter camı kırarak içeri girdi! Tüm delilleri ve altınları topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ela Rümeysa Cebeci'den ofiste skandal uyuşturucu videosu! Cem Yılmaz'a gönderdi, aldığı cevap dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'e attığı ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın!'
ETİKETLER
#cinayet
#şüpheli
#dava
#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Nur Viral
#Sen İstersen
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.