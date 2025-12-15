Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter camı kırarak içeri girdi! Tüm delilleri ve altınları topladı

Evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu sefer ise Nur Viral ile Sen İstersen programında Güllü'nün oğluna ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANDI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'da bulunan evinin pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şikayetler dosyaya eklendi.

Güllü'nün öldüğü gece evde bulunan Nur Sultan Ulu ifadesinde cinayeti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın işlediğini itiraf etti. Ulu ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk. Tuğyan o kadar abartılı davranıyordu ki inanamadım" dedi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER EVDEKİ BÜTÜN DELİLLERİ TOPLADI

Nur Viral ile Sen İstersen programında, Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.

Ferdi Aydın, programda yaptığı açıklamada, "Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor" ifadelerini kullandı.