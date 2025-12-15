Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ebru Küçükaydın kimdir, kaç yaşında? Ebru Küçükaydın'ın yazıları ve hayatı

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan Ebru Küçükaydın'ın kim olduğu merak edilirken yazıları ve hayatı da dikkat çekti. Birkaç gündür sosyal medyada konuşulan isim yeniden gündeme gelirken hayatına dair bilgiler de araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Küçükaydın kimdir, kaç yaşında? Ebru Küçükaydın'ın yazıları ve hayatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 09:29

Türkiye'nin gündeminde olan Ebru Küçükaydın, çeşitli yazıları ile tanınıyor. Son birkaç gündür X platformunda adı sıkça geçen Ebru Küçükaydın kimdir merak edildi.

EBRU KÜÇÜKAYDIN KİMDİR?

1974 senesinde İstanbul'da doğan isim, Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri-Psikoloji bölümünde eğitim alarak mezun oldu. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Antalya gibi illerde gazetecilik mesleğini icra eden isim bir çocuk annesidir.

Ebru Küçükaydın kimdir, kaç yaşında? Ebru Küçükaydın'ın yazıları ve hayatı

EBRU KÜÇÜKAYDIN KAÇ YAŞINDA?

Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri-Psikoloji bölümünde mezun olan isim son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Antalya, Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da gazetecilik yapan isim çeşitli yazıları ile tanınıyor. Küçükaydın, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
ETİKETLER
#gazeteci
#x platformu
#psikolog
#Ebru Küçükaydın
#Türkiye Gündemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.