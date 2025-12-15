Ebru Küçükaydın kimdir, kaç yaşında? Ebru Küçükaydın'ın yazıları ve hayatı

Türkiye'nin gündeminde olan Ebru Küçükaydın, çeşitli yazıları ile tanınıyor. Son birkaç gündür X platformunda adı sıkça geçen Ebru Küçükaydın kimdir merak edildi.

EBRU KÜÇÜKAYDIN KİMDİR?

1974 senesinde İstanbul'da doğan isim, Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri-Psikoloji bölümünde eğitim alarak mezun oldu. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Antalya gibi illerde gazetecilik mesleğini icra eden isim bir çocuk annesidir.

EBRU KÜÇÜKAYDIN KAÇ YAŞINDA?

