10°
Gündem
İstanbul Valiliği'nden milli piyango bileti satışına yönelik genelge! Satış yerleri sınırlandırıldı

İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik genelge yayımladı. Buna göre artık cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nden milli piyango bileti satışına yönelik genelge! Satış yerleri sınırlandırıldı
Valiliğinden bileti satışına yönelik yayımlandı. Genelgede bilet satış yerlerinin çerçeveleri yeniden belirlendi. Yapılan açıklamada, artık milli piyango ve bilet satışları avlusu, girişleri ve bahçesinde yapılamayacak.

ARTIK BURALARDA SATIŞ YAPILAMAYACAK

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ile piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğinin ifade edildiği genelgede, "İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

ETİKETLER
#istanbul
#cami
#genelge
#şans oyunları
#milli piyango
#İslami İlimler
#Bilet Satış
#Gündem
