Akılalmaz kaza anı kamerada! Kamyonetin altında kaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. 13 Aralık 2025 tarihinde saat 11.50 sıralarında meydana gelen kazada 45 yaşındaki Ercan Çezikler yönetimindeki kamyonet 34 yaşındaki Serdar Zencirkıran isimli scooter sürüsüyle çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç kazada Zencirkıran kamyonetin çıktığını görünce durmak istedi ancak dengesini kaybederek yere düştü. Yerde sürüklenen Zencirkıran, kamyonetin arka tekerleklerinin altında kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan scooter sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alınırken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.