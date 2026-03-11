Füzeler sonrası Dubai’de panik! Havalimanında insan seli

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak birçok bölgeye art arda füzeler fırlatmıştı. Bu saldırıların hedeflerinden biri de Dubai oldu.

Saldırının ardından Dubai’den ayrılmak isteyenlerin sayısında artış yaşanırken uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte Dubai Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluk oluştu ve terminalde adeta izdiham yaşandı.