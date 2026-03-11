Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı

İran'ın Tasnim Haber Ajansı İsrail ile bağlantılı ABD teknoloji şirketlerinin ofis ve altyapılarını İran'ın yeni hedefleri olarak duyurdu Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia, Oracle gibi şirketlerin bulut hizmetleri için kullanılan tesisler İsrail ve Körfez ülkelerinde bulunuyor.

İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 13:37

Tasnim Haber Ajansı, askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen ve ile bağlantılı bazı ’li teknoloji şirketlerine ait ofis ve altyapıları içeren bir liste yayımladı.

İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı

HABERİN ÖZETİ

İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı

Tasnim Haber Ajansı, askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edilen ve İsrail ile bağlantılı bazı ABD'li teknoloji şirketlerine ait ofis ve altyapıların, İran'ın yeni hedefleri arasında yer aldığını duyurdu.
Listede Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia ve Oracle gibi şirketler yer alıyor.
Söz konusu tesisler, İsrail'deki çeşitli şehirlerde ve bazı Körfez ülkelerinde bulunuyor.
Tasnim'e göre, bölgedeki çatışmanın niteliği değişmiş ve kapsamı altyapı savaşına doğru genişlemiştir.
Haberde, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattığı ve İran'ın da buna karşılık olarak bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdiği belirtiliyor.
ABD-İsrail saldırılarında çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü ve İranlı yetkililere göre 1332 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
Haberde söz konusu tesislerin “’ın yeni hedefleri” arasında yer aldığı ifade edildi. Listede Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia ve Oracle gibi şirketlerin bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin bulut hizmetleri için kullanılan bazı ofis ve altyapı noktalarının İsrail’deki çeşitli şehirlerde ve bazı Körfez ülkelerinde yer aldığı kaydedildi.

Tasnim’de yayımlanan açıklamada, bölgedeki çatışmanın niteliğinin değiştiğine dikkat çekilerek “Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına doğru genişledikçe, İran’ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor” ifadelerine yer verildi.

İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

