İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı

Tasnim Haber Ajansı, askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen ve İsrail ile bağlantılı bazı ABD’li teknoloji şirketlerine ait ofis ve altyapıları içeren bir liste yayımladı.

Haberde söz konusu tesislerin “İran’ın yeni hedefleri” arasında yer aldığı ifade edildi. Listede Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia ve Oracle gibi şirketlerin bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin bulut hizmetleri için kullanılan bazı ofis ve altyapı noktalarının İsrail’deki çeşitli şehirlerde ve bazı Körfez ülkelerinde yer aldığı kaydedildi.

Tasnim’de yayımlanan açıklamada, bölgedeki çatışmanın niteliğinin değiştiğine dikkat çekilerek “Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına doğru genişledikçe, İran’ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor” ifadelerine yer verildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.